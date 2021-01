Baidu : le Google chinois construit un véhicule électrique

Peu d'entre vous connaissent le nom de Baidu, et pourtant, on parle de l'équivalence de Google en Chine, n'étant autre qu'un très populaire moteur de recherche. Son succès est tel en Asie qu'en 2019, le site se classait comme 3ᵉ le plus consulté sur Internet.



Ces derniers tentent également de se lancer sur d'autres marchés et c'est une nouvelle fois le cas avec l'annonce d'un partenariat avec Geely, maison-mère de Volvo, pour la création d'une voiture électrique.

Baidu et Geely pour une voiture électrique

Il faut dire que le célèbre moteur de recherche n'en est pas à son premier coup d'essai dans le domaine des véhicules puisque ces derniers ont déjà développé une technologie de véhicule autonome. Avec cette alliance avec Geely, constructeur automobile chinois propriétaire de Volvo et Polestar, ces derniers veulent désormais aller plus loin et proposer une voiture électrique.



Geely concevra et fabriquera les véhicules électriques, tandis que Baidu fournira cette fameuse technologie de conduite autonome. Robin Li, le PDG de Baidu :

La Chine est devenue le plus grand marché mondial pour les véhicules électriques et nous voyons les consommateurs de véhicules électriques exiger que les véhicules de la prochaine génération soient plus intelligents

On a hâte de voir le résultat !



