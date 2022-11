Renault et Google conçoivent le véhicule connecté de demain

En 2018, le groupe Renault-Nissan-Mitsubishi s'est associé à Google pour intégrer sa plateforme logicielle et ses services comme Google Maps et Assistant dans les véhicules. Désormais, le Renault élargit ce partenariat pour développer avec Google un "véhicule défini par logiciel" (SDV) basé sur Android Automotive OS. L'objectif est de proposer "de nouveaux services à la demande et des mises à niveau continues à fournir à la voiture", Google agissant comme son "fournisseur de cloud privilégié."

Renault X Google

Pour accélérer le développement, les entreprises vont travailler ensemble sur un "jumeau numérique", ou une version virtuelle de la voiture. Elle utilisera des capacités d'IA avancées pour permettre aux entreprises d'intégrer plus facilement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services dans le véhicule, tout en permettant "de nouvelles applications embarquées (services dans la voiture) et hors-bord", ont indiqué les entreprises. Il vise également de "fournir des mises à niveau continues à la voiture".

Selon les entreprises, le véhicule connecté offrira une maintenance prédictive et une meilleure détection et correction des pannes en temps quasi réel si nécessaire. Il permettra également une expérience personnalisée qui s'adaptera au comportement de conduite, comme les destinations fréquentes, les stations de recharge de VE utilisées, etc. Il aidera également les entreprises à élaborer des "modèles d'assurance basés sur l'utilisation réelle et les comportements de conduite".



Tesla a été le pionnier de l'idée des véhicules définis par logiciel, permettant des améliorations continues de ses VE et de nouvelles fonctionnalités grâce à des mises à jour logicielles over-the-air. D'autres grands constructeurs automobiles, dont Hyundai et Porsche, ont déjà prévu de créer leurs propres SDV. Cependant, le Groupe Renault semble travailler de manière particulièrement étroite avec Google pour développer son propre système.



Aucune date de sortie n'a été évoquée dans le communiqué.