Parler annonce porter plainte contre Amazon pour l'arrêt de son hébergement

Il y a 2 heures

Julien Russo

Depuis que l'attaque au Capitole de Washington a eu lieu, beaucoup de choses ont changé aux États-Unis. Les réseaux sociaux ont adopté une position plus stricte envers les internautes qui propagent des discours de haine et poussent à la violence. Donald Trump a été interdit sur Twitter et Facebook, tout comme plusieurs millions de ses partisans qui ont vu leurs comptes suspendus de Twitter. Cette censure a poussé une masse d'utilisateurs à migrer vers des réseaux sociaux qui étaient encore inconnus il y a quelques semaines. Les deux réseaux les plus tendance du moment ? Parler et Gab.

Parler contre-attaque

Amazon avait prévenu Parler d'une imminente coupure de ses serveurs à compter du dimanche 10 janvier à 00h. La firme de Jeff Bezos a tenu sa promesse et a bien suspendu l'accès à l'application Parler ainsi qu'au site Parler.com. Cette décision fait suite à une polémique autour des réseaux sociaux "alternatifs" à Twitter et Facebook où des millions d'utilisateurs se sont retrouvés après l'interdiction de Donald Trump sur les réseaux les plus populaires.

Google et Apple ont supprimé Parler de leurs stores, estimant que cette application violait leurs conditions générales puisqu'elle laissait volontairement les discours haineux se propager. Cependant, ceux qui ont téléchargé l'application y avaient toujours accès, jusqu'à que Amazon Web Services coupe les serveurs !

Cette décision a énervé Parler qui estime que Amazon n'avait pas le droit de rompre le contrat qui consistait à héberger les serveurs de l'application et du site internet. Les dirigeants de Parler expliquent que cette décision a été prise pour ralentir la popularité du réseau social et que les seuls motifs ont été politiques.

Aujourd'hui, Parler a saisi la justice et demande via une ordonnance temporaire d'obliger Amazon à rétablir les serveurs qui ont brutalement été interrompus.

Initialement, le réseau social voulait envoyer toutes les données de ses serveurs vers un autre hébergeur, mais vu la mauvaise image que possède l'entreprise, celle-ci aurait des difficultés à trouver un hébergeur qui accepte de lui activer des serveurs !



L'autre réseau social Gab.com qui rassemble aussi énormément de Pro-Trump bannis de Twitter a aussi été suspendu de son hébergeur GoDaddy.com, il aura fallu une semaine pour que Gab.com trouve un autre hébergeur, cette fois fiable.

Les fréquentations des deux réseaux sociaux alternatifs aux géants Facebook et Twitter ont explosé. Andrew Torba le co-fondateur et directeur général de Gap a expliqué que la semaine dernière, son site avait reçu 40 millions de visiteurs uniques. Le rythme actuel est de 600 000 à 700 000 inscriptions par jour.

Parler et Gab.com se revendiquent comme des réseaux sociaux où la liberté d'expression n'est pas censurée.



