Tesla ouvre trois nouveaux Tesla Store en France

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

Depuis quelques années, Tesla semble intouchable, tout lui réussit et malgré le prix élevé de ses véhicules et options après achat, la firme d'Elon Musk arrive à atteindre tous ses objectifs trimestre après trimestre. Ce succès phénoménal est mondial, les ventes de véhicules sont en croissance aussi bien aux États-Unis qu'en Europe ou en Asie. Pour être toujours plus présent et proche des consommateurs, Tesla a décidé d'ouvrir de nouveaux stores et ça tombe bien... Puisque c'est en France où l'entreprise a décidé d'ouvrir ses nouvelles boutiques.

Publicité

Tesla ouvre trois Stores en France

Aujourd'hui, une entreprise a le choix, soit elle peut tout miser sur la vente en ligne ou faire aussi de la vente physique. Si la première approche de Tesla a plutôt été celle de la commande sur internet, la firme d'Elon Musk commence à aller à la rencontre des clients pour les pousser à investir dans l'un de ses véhicules. En effet, si beaucoup de personnes sont conquises dès qu'elles entendent le mot "Tesla", tout le monde n'est pas prêt à investir plusieurs dizaines de milliers d'euros après avoir regardé des vidéos YouTube et vu tous les détails techniques sur le site du constructeur. Certains consommateurs ne se voient pas acheter une nouvelle voiture sans la tester, la toucher, s'assoir à l'intérieur ou même échanger avec un vendeur pour lui poser une tonne de questions !



Tesla est au courant qu'acheter une voiture sur internet ne convient pas à tout le monde et c'est pour cela que l'entreprise a décidé d'activer l'accélérateur sur les ouvertures des Tesla Store en Europe. Pour ce début d'année, la firme a choisi la France pour ouvrir ses nouvelles boutiques.

Après l'ouverture du Tesla Store de Lille et de Strasbourg, c'est maintenant à Chambéry, Mulhouse et Montpellier où Tesla vous accueillera pour tester ses véhicules.

Si pour l'instant l'adresse du Tesla Store de Mulhouse et Montpellier sont encore inconnus, Tesla communique sur son site officiel la nouvelle adresse de son store de Chambéry, il est situé au : 102 Rue de la Crouza et il est ouvert depuis aujourd'hui.

De récentes statistiques montre que la stratégie de Tesla est bien en train de changer, en Europe on constate depuis une croissance de 30% de l'ouverture des Tesla Store. La bonne nouvelle c'est que désormais Tesla est plus proche de ses clients et il est devenu plus facile de commander un essai ou même de récupérer son véhicule commandé en ligne.