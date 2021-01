WhatsApp rassure ses utilisateurs inquiets du partage de données avec Facebook

Il y a 39 min

Julien Russo

Réagir

En ce début d'année, WhatsApp a opéré un grand changement dans le traitement de vos données. En effet, l'application de messagerie instantanée va partager plusieurs informations qu'elle récupère sur vous et les envoyer vers le réseau social Facebook. Une multitude d'utilisateurs se sont plaints de cette annonce et aujourd'hui WhatsApp essaie de calmer les esprits.

Publicité

WhatsApp s'exprime

Ce n'est pas toujours simple d'avoir été racheté par Facebook, depuis que WhatsApp est entre les mains de Mark Zuckerberg beaucoup d'utilisateurs ont privilégié le passage vers d'autres applications et les dernières nouvelles confirment ce que pensent déjà de nombreuses personnes... WhatsApp devient progressivement un service où Facebook pioche dans vos données personnelles pour son propre intérêt.

Le premier trimestre de 2021 aura été l'occasion pour WhatsApp de prévenir l'ensemble de ses utilisateurs d'un changement majeur dans le traitement de vos données. En effet, l'app va désormais transmettre tout ce qu'elle récupère sur vous à Facebook !

Pour le réseau social (réputé pour être un professionnel de la récupération et la revente de vos données), c'est comme être au paradis... Facebook va pouvoir récupérer les données de 2 milliards d'utilisateurs, dont un nombre incalculable qui n'ont peut-être pas de compte Facebook ou qui l'ont supprimé il y a quelques années.



Cette nouvelle a entraîné la montée en flèche des téléchargements du plus gros concurrent de WhatsApp : Signal. L'application est arrivée en tête du classement des applications les plus populaires sur l'App Store !

Cette tendance négative à son égard, WhatsApp l'a tout de suite détecté. Aujourd'hui, l'application a tenu à mettre les choses au clair et a rappelé que ce changement n'est pas comme toutes les rumeurs l'affirment...

La lecture de vos messages et l'écoute de vos conversations vocales resteront toujours entre vous et votre correspondant

Aucun partage de vos contacts avec Facebook

WhatsApp et Facebook ne chercheront pas à obtenir votre localisation partagée

La possibilité d'avoir un message qui s'autodétruit sera toujours d'actualité une fois que vous aurez accepté le changement

Il reste possible de télécharger vos données

Les groupes WhatsApp restent entièrement privés

WhatsApp ne va pas créer un listing de l'historique de vos correspondants contactés.

Tous ces points ont été contredits dans plusieurs tweets et publications sur Facebook. Beaucoup de personnes pensaient que ces nouvelles règles allaient casser la confidentialité de vos conversations écrites et vocales, ce qui est (heureusement) complètement faux.

Les messages restent cryptés tout comme les appels qui conservent le chiffrement de bout en bout.

À noter que si vous n'acceptez pas de transmettre plusieurs de vos informations personnelles à Facebook en utilisant WhatsApp, l'application de messagerie instantanée deviendra inutilisable à partir du 9 février.

Publicité

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger