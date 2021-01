Intel se sépare de son PDG, Pat Gelsinger de VMware prend la place

Coup de théâtre dans l'équipe de direction d'Intel. Alors que la firme se fait rattraper par son concurrent AMD, des décisions urgentes ont dû être prises pour éviter que Intel coule complètement et que la situation devienne irrécupérable. Malgré des changements au sein des équipes et des suppressions de postes (qui n'ont rien donné), le conseil d'administration a décidé de remercier le PDG Bob Swan.

Pat Gelsinger est le nouveau PDG de Intel

Les choses peuvent parfois aller à une vitesse impressionnante quand les résultats financiers d'une entreprise sont décevants. Leader mondial de la fabrication de semi-conducteurs, Intel est en difficulté depuis plusieurs années suite à plusieurs opportunités qui n'ont pas été saisies. En effet, malgré l'investissement massif dans la recherche et le développement (12,7 milliards de dollars en 2016, selon IC Insights), Intel a acquis un retard par rapport à ses concurrents qui ne semble pas se résoudre avec le temps.

Ce qui inquiète aujourd'hui les investisseurs et le conseil d'administration, c'est que AMD devient progressivement un monstre sur le marché des processeurs, plus on avance et plus la part de marché d'Intel diminue au profit de son principal concurrent.

Cette descente aux enfers pourrait s'interrompre par un changement de PDG qui (en plus) connait bien l'entreprise. C'est en tout cas ce que pense le conseil d'administration !



Pat Gelsinger qui va reprendre les rênes de l'entreprise n'est pas inconnu chez Intel. Dès ses 18 ans, Gelsinger s'est fait remarquer par Intel qui l'a aidé à fréquenter l'Université Santa Clara puis l'Université Stanford. Intel a beaucoup misé sur Pat Gelsinger et a toujours vu un extraordinaire potentiel.

Malheureusement, en 2012 l'homme décide de quitter Intel pour se diriger vers VMware qui lui propose un poste de président-directeur général. Excité par cette nouvelle aventure et des responsabilités qu'il a toujours rêvé avoir, Gelsinger va abandonner son poste pour signer chez VMware.

Malgré les 9 ans qui ont passé, l'ancien employé d'Intel a toujours gardé un bon souvenir de l'entreprise qui l'a soutenu dans ses études quand il était plus jeune. Aujourd'hui, Pat Gelsinger va faire son "retour à la maison" au plus haut sommet de l'entreprise avec une mission... Donner un coup de jeune à Intel et reprendre la main sur un marché très compliqué !

Le nouveau PDG s'est exprimé à travers un communiqué, il a déclaré :

Ayant commencé ma carrière chez Intel et appris aux pieds de Grove, Noyce et Moore, c'est un privilège et un honneur pour moi de revenir à ce poste de leader. J'ai un grand respect pour la riche histoire de l'entreprise et les technologies puissantes qui ont créé l'infrastructure numérique mondiale.

Pat Gelsinger va devoir proposer de nouvelles stratégies afin d'améliorer la rentabilité des différents secteurs où Intel est présent, il faudra peut-être aussi trouver de nouvelles sources de revenus après la perte de l'accord avec Apple qui a décidé de se lancer dans la production de sa propre puce M1 pour ses Mac. La pression s'annonce spectaculaire pour le nouveau PDG !



