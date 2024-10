Dan Riccio, l’un des pères du Vision Pro, prend sa retraite

Dan Riccio, un cadre vétéran d’Apple, prendra sa retraite plus tard ce mois-ci après 26 ans au sein de l’entreprise, selon Bloomberg. Riccio a récemment joué un rôle clé dans le développement du Vision Pro en tant que vice-président de l’ingénierie, relevant directement du PDG d’Apple, Tim Cook.

L’histoire de Riccio chez Apple

Riccio a rejoint Apple en juin 1998 en tant que directeur de la conception de produits et a été promu vice-président principal de l’ingénierie matérielle en août 2012, un poste qu’il a occupé pendant plus de huit ans. En 2021, il a été transféré à un projet non spécifié, qui s’est avéré être le casque Vision Pro.

John Ternus, qui a succédé à Riccio en tant que vice-président principal de l’ingénierie matérielle et qui est pressenti pour prendre la tête d’Apple après Tim Cook, s’occupera désormais du développement du Vision Pro, ainsi que l’équipe de plusieurs centaines d’ingénieurs du groupe Vision Products. Mike Rockwell, qui travaillait sous la direction de Riccio, continuera à superviser le travail quotidien sur le Vision Pro et d’autres casques similaires.



En plus de son travail sur le Vision Pro, Riccio a été un fervent défenseur du projet de voiture autonome d’Apple, que l’entreprise a finalement abandonné plus tôt cette année. Au cours de sa carrière chez Apple, Riccio a également supervisé le développement des AirPods, de l’iPad Pro et des premiers iPhone à écran plus grand.



Une personne discrète mais importante qui laissera probablement un vide chez Apple.