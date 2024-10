SeLoger Immersion propose des visites immobilières dans le Vision Pro

Acteur incontournable du secteur, SeLoger entend redéfinir les visites immobilières en lançant SeLoger Immersion, une nouvelle application développée pour le casque Vision Pro d'Apple, désormais disponible en France.



Accessible sur l'App Store de visionOS, SeLoger Immersion permet aux futurs acheteurs ou locataires équipés du casque Apple de visiter de manière immersive, interactive et inédite les biens immobiliers compatibles.

Découvrez SeLoger Immersion

Entrez dans le futur de l'immobilier avec SeLoger Immersion, une expérience immersive de recherche de logement. SeLoger Immersion transforme votre recherche immobilière avec des vues à 360 degrés et des interactions spatiales. Découvrez des biens immobiliers comme jamais auparavant grâce à des fonctionnalités conçues pour vous donner un aperçu complet et dynamique de votre futur logement potentiel.

Une expérience immersive unique

Grâce à l'Apple Vision Pro, les prospects peuvent désormais explorer les propriétés en immersion totale, bénéficiant de vues à 360 degrés de chaque pièce, du sol au plafond. Les visites sont ultra-réalistes, intégrant tous les détails architecturaux et des rendus photométriques de haute qualité, ce qui permet de sélectionner bien plus finement un bien avant d'aller le visiter "en vrai". Un simple regard permet de passer naturellement d'une pièce à l'autre, offrant un contrôle total sur le parcours immersif. On imagine que cette avancée peut même accélérer les ventes, avec des acheteurs qui pourraient signer des compromis sans se rendre physiquement sur le lieu.

Des fonctionnalités complètes pour une recherche optimisée

Bien entendu, SeLoger Immersion propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour une recherche immobilière complète : enregistrement des favoris, exploration des quartiers avec LookAround (qui permet de visualiser des images à 360° au niveau de la rue avec des transitions fluides), vues panoramiques et accès à toutes les informations détaillées de chaque bien (prix, surface, efficacité énergétique, etc.).

Une fonctionnalité très demandée

Cette nouveauté répond aux attentes des consommateurs, 64% des Français se déclarant intéressés par les visites virtuelles via un casque. Cette méthode permet notamment de gagner du temps (63%-69% chez les moins de 35 ans) en évitant les déplacements inutiles et en facilitant l'organisation des visites. Elle permet aussi de réduire les déceptions lors des visites physiques (54%) et d'avoir une meilleure perception de l'espace (50%). De plus, elle rend la recherche de biens plus ludique pour plus de la moitié des Français (54%), et 69% pensent que c'est une tendance actuelle (78% des 18-34 ans).

Caroline Evans de Gantès, Directrice Générale de SeLoger, nous a déclaré :

Avec SeLoger Immersion, nous façonnons l'avenir de l'immobilier ! Je suis fière de nos équipes qui ont développé cette application en un temps record. Elle reflète notre mission d'entreprise : permettre à chacun de trouver son lieu idéal pour vivre. Chez SeLoger, nous croyons fermement que l'innovation est essentielle pour aider le plus grand nombre à trouver leur bien rapidement, en toute confiance et avec facilité. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère dans la recherche immobilière et je suis ravie que SeLoger propose une application de visite immersive dès le lancement de l'Apple Vision Pro en France !

Pour finir, voici une vidéo de démonstration de SeLoger Immersion sous visionOS :



Si vous étiez à la recherche d'un appartement, d'une maison ou même d'un château, et que vous avez un casque Vision Pro, téléchargez gratuitement SeLoger Immersion. Reste désormais aux vendeurs de proposer encore plus de biens compatibles avec ces visites 3D.

Télécharger l'app gratuite SeLoger Immersion