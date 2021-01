Otterbox se lance dans les accessoires de jeu mobile

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Le jeu mobile prend une importance de plus en plus importante au fil des années, et on comprend pourquoi : entre la puissance des petits appareils qui augmente, les écrans de plus en plus grands et l'arrivée des éditeurs populaires, le marché prend une autre ampleur.



De plus, la possibilité de jouer n'importe où, n'importe quand, plaît aux gamers et l'avènement du sport ne peut que conforter la bonne forme de la chose. C'est pour cela que de plus en plus d'accessoiristes se penchent sur le confort des joueurs, et c'est le cas de Otterbox, qui vient de lancer plusieurs manettes.

Publicité

Otterbox se lance sur le marché du jeu mobile

Si vous ne connaissez pas Otterbox, il faut savoir que ces derniers se spécialisent dans la protection pour téléphones et tablettes, proposant notamment des étuis. Depuis peu, la firme se penche également aux manettes des consoles de salon, pour les protéger d'éventuelles chutes (ou excès de rage).



Cette semaine, ils ont également dévoilé des accessoires à destination de nos smartphones, à commencer par un clip qui se fixe sur votre manette de Xbox, pour y déposer votre téléphone. Vendu 30 $, ce dernier se vante de ne pas interférer avec les boutons ou autres ports.









Pour parfaire la création, ils vendent un étui de transport de jeu à 45 $ permettant de trimballer le clip, la manette, les câbles si besoin ou encore des piles supplémentaires. De plus, ils ont aussi dévoilé le Easy Grip Gaming Case qui prend la forme d'un étui évitant à votre iPhone de surchauffer lors d'une session de jeu.