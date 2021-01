Qualcomm rachète Nuvia (des anciens d'Apple)

Qualcomm a finement étudié ce qu'elle pourrait récupérer de Nuvia et d'après plusieurs sources bien renseignées sur la transaction, cela pourrait permettre à Qualcomm d'avancer ses projets de puces destinées aux ordinateurs portables , smartphones , mais aussi pour l'industrie automobile. Qualcomm se préparerait-il à faire les yeux doux à Apple pour être l'un des fournisseurs clé de l'Apple Car ? Seul l'avenir nous le dira...

Qualcomm commence l'année avec un très gros investissement . L'entreprise vient de racheter Nuvia , une société créée par plusieurs anciens employés d'Apple qui ont décidé de s'unir pour se lancer dans le développement de puces pour serveurs. Grâce à ce rachat, Qualcomm va pouvoir utiliser toutes les avancées technologiques qui ont été conçues depuis la création de l'entreprise. Ce changement de propriétaire chez Nuvia signe aussi un bouleversement dans l'affaire qui l'oppose à Apple. En effet, Nuvia était accusé par la firme de Cupertino d'être en infraction avec des clauses de non-concurrence . La situation entre les deux firmes s'était tendue ces derniers mois et les avocats de Nuvia avaient accusé Apple de pratiques anticoncurrentielles (une accusation qui commence à devenir une routine).

Quand on a des milliards en banque, il est tout à fait normal de se faire parfois de "petits plaisirs" en procédant à l'acquisition d'entreprises concurrentes. Si Apple le fait régulièrement pour améliorer ses produits, chez Qualcomm c'est un peu plus rare, mais cette fois-ci le fournisseur des modems 5G des iPhone 12 n'a pas pu résister !

