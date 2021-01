Apple mécontent des déclarations de Hyundai sur l'Apple Car ?

L'Apple, Car est un projet qui n'a plus de secret pour personne, si la firme de Cupertino s'obstine à ne faire aucune déclaration officielle à propos de sa future voiture électrique, les rumeurs elles se font plaisir ! Récemment, le plus gros projet d'Apple a été mis sous les feux des projecteurs par le constructeur automobile "Hyundai" qui a reconnu être en pourparlers avec Apple pour un potentiel partenariat.

Apple aurait mis un coup de pression à Hyundai

La culture du secret est sacrée chez Apple, l'entreprise demande que tous ses partenaires la respectent autant qu'elle. Il y a quelques jours, Hyundai a fait une révélation de folie devant les médias du monde entier. La marque a officialisé des discussions avec l'Apple Park à propos d'une probable future collaboration.

Si le constructeur automobile n'a pas mentionné ouvertement l'Apple, Car, on se doute bien que cette collaboration ne sera pas pour fournir les processeurs des iPhone et iPad.

Hyundai avait déclaré :

Nous comprenons qu'Apple est en discussion avec une variété de constructeurs automobiles mondiaux, y compris Hyundai Motor. Comme la discussion en est à ses débuts, rien n'a été décidé.

Si cette déclaration parait inoffensive et pleine de bonnes intentions, elle aurait déclenché la colère de l'Apple Park, car Hyundai n'a pas respecté le secret qui protège le projet Apple, Car depuis son premier jour.

Immédiatement, le service communication de Hyundai est revenu sur ses propos et a déclaré :

Nous avons reçu des demandes de coopération potentielle de diverses entreprises concernant le développement de véhicules électriques autonomes, mais aucune décision n'a été prise, car les discussions en sont à leurs débuts

Que s'est-il passé entre ces deux déclarations ?

D'après CNBC (qui a eu des échanges avec une source proche de l'histoire), Apple est très exigeant envers ses partenaires (et même ceux qui pourraient l'être dans un avenir proche). La firme de Cupertino demande à ne pas mentionner la marque "Apple" en public ou dans les médias.

On parle ici d'un accord de non-divulgation impressionnant et très strict.



Les dernières rumeurs indiquent qu'Apple pourrait choisir Hyundai comme constructeur de son premier prototype d'Apple, Car. Le géant californien utiliserait les usines et infrastructures de Hyundai pour concevoir son prototype afin d'aider ses ingénieurs à voir ce que donne en réel le projet sur lequel ils travaillent depuis maintenant plusieurs années.

La construction de ce prototype pourrait avoir lieu en 2022 et le lancement en 2024.