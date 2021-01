Olvid : la messagerie française la plus sécurisée au monde

Ce nom ne vous dit peut-être rien mais Olvid est une application de messagerie disponible sur iPhone et Android qui revendique être parmi les plus sécurisées, voire même la plus sécurisée au monde. Avec un chiffrement extrême des messages, elle devance bien évidemment WhatsApp mais également Signal, réputé pour être déjà très sécurisé.

Olvid, la messagerie qui respecte votre vie privée

Après le "scandale" WhatsApp il y a quelques jours autour de cette fameuse obligation de partager ses données avec Facebook ou encore la montée en puissance impressionnante de son concurrent Signal, nous vous présentons Olvid.



Olvid a la particularité d'être une application de messagerie française (pour une fois) et qui plus est, d'être la plus sécurisée au monde selon les experts. Disponible gratuitement sur iPhone et Android, elle regroupe toutes les fonctions qu'une application de messagerie peut avoir tel que les discussions avec ses amis, les discussions de groupe, le partage de fichiers... Son point fort réside dans un chiffrement hautement sécurisé, si ce n'est le plus sécurisé en ce qui concerne les messages mais également les appels qui sont payants.

Quelles sont les promesses d'Olvid sur son chiffrement de bout en bout ? D'après eux, contrairement aux autres comme WhatsApp ou Signal, la liaison se fait directement entre vous et l'autre personne, sans avoir besoin de passer par un serveur central (qui peut stocker les données). On peut également souligner le fait que l'application n'a pas accès à vos contacts ni même au numéro de téléphone car pour pouvoir parler à quelqu'un, cela passe directement par une invitation avec un QR Code et non par un ajout de numéro. Une fois l'invitation envoyée, un code PIN à 4 chiffres doit être annoncé par chacun à voix haute afin de confirmer leur identité. Dans l'application, chacun est identifiable à l'aide d'un nom et d'un prénom, cela permet de vous assurer qu'une fois l'application supprimée il ne reste rien du tout de vos données.



Vous l'aurez compris, Olvid joue au maximum sur la sécurité complète de vos données pour faire de leur messagerie la future messagerie de référence dans les années à venir. Il est vrai que sur le papier, comparé à WhatsApp il n'y a pas photo, Olvid respecte beaucoup plus votre vie privée et vos informations personnelles mais WhatsApp ayant pris une telle avance sur ces 5 dernières années avec plus de 2 milliards de personnes à travers le monde qui utilise l'application, les autres peuvent-ils réussir à exister...

