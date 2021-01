Un prototype d’iPhone 12 Pro bleu avec iOS 14.1 limité

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

1

Un prototype d'iPhone 12 Pro vient de faire surface et donne un aperçu intéressant de la dernière version de la version non graphique d'Apple d'iOS 14 appelée SwitchBoard, ainsi qu’une première version de ce qui est devenue la très populaire couleur Pacific Blue.

Publicité

Un iPhone 12 Pro bleu de test

Guilio Zompetti, qui a déjà dévoilé des produits non finalisés comme un iPod touch et une Apple Watch, a partagé deux images du prototype de l'iPhone 12 Pro sur Twitter. La première image donne un aperçu de la dernière version de SwitchBoard, une version non graphique d'iOS 14. Il est utilisé comme un outil interne chez Apple et propose une variété d'utilitaires. La firme utilise SwitchBoard pour tester diverses fonctionnalités avec les nouveaux iPhones et s’assurer que la base fonctionne comme le tactile, l’appareil photo, les haut-parleurs, etc.



Les utilitaires que nous avons vus dans les versions précédentes de SwitchBoard sont présents ici comme Console, USBHost, QRCode, Reliability, ainsi que des nouveaux comme Ness et Astro.



Du côté de l’appareil en lui-même, sur la seconde photo, le coloris Pacific Blue semble légèrement plus sombre sur ce prototype d'iPhone 12 Pro que ce qu'Apple a choisi avec la version finale. Vous auriez préféré un bleu plus foncé pour les iPhone 12 Pro ?





Pacific Blue #prototype iPhone 12Pro,

running a factory operative system called SwitchBoard, which is a nonUI variant of our well known iOS 14.1.#AppleCollection #AppleInternal #iPhone12Pro pic.twitter.com/yvEL30jZQl — 🔥🌸 Giulio Zompetti (@1nsane_dev) January 13, 2021