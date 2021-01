Samsung présente le Galaxy SmartTag, son tracker Bluetooth

En parallèle du lancement de la nouvelle gamme du nouveau smartphone Galaxy S21 , le constructeur coréen en a profité pour présenter son Galaxy SmartTag qui n'est autre que l'équivalence du futur AirTag d'Apple. Ainsi, le petit appareil permet de localiser facilement “vos clés, votre sac et même votre animal de compagnie”. Pour le fonctionnement, c'est assez simple, puisque Samsung s'est servi de sa plateforme déjà existante du nom de SmartThings Find permettant de localiser ses appareils. L'accessoire fonctionne avec une connexion Bluetooth ainsi que sa propre technologie de microlocalisation Ultra Wideband (UWB) hyperprécise. Que ce soit autour de soi ou dans une autre ville, Samsung affirme que sa plateforme fonctionne à merveille. Le Galaxy SmartTag sera lancé sur le marche le 29 janvier 2021 sans que l'on sache son prix.

Alors que nous attendons toujours l'introduction des AirTags d'Apple , les fameux équivalents aux trackers Bluetooth Tile, voilà que Samsung prend la Pomme de vitesse. En effet, ces derniers viennent de faire la présentation des Galaxy SmartTag, permettant ainsi de localiser n'importe quel objet. En plaçant les petites balises sur notre portefeuille, nos clés ou encore notre sac, on peut avoir une trace de ses derniers grâce à la plateforme SmartThings.

