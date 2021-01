Sorties jeux : The Pillar, Picnic Penguin, Erica

Aujourd'hui 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement The Pillar, Picnic Penguin, Erica.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Picnic Penguin (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.0.5, 49 Mo, iOS 10.0, Gionathan Pesaresi) Dans Picnic Penguin, vous pouvez pousser plusieurs blocs à la fois et les réorganiser pour ouvrir le chemin et terminer les niveaux.



Picnic Penguin est un vrai régal à déguster pendant votre temps libre! Picnic Penguin propose plusieurs mondes à débloquer avec une énorme variation d'énigmes à résoudre tout en trouvant des pièces pour collecter tous les costumes.



Télécharger le jeu gratuit Picnic Penguin





Gravity Song (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 87 Mo, iOS 11.0, Marc Borras Conte) Testez vos compétences avec 90 niveaux difficiles!



Vous pourrez déplacer une balle dans n'importe quelle direction en touchant simplement l'écran.



En utilisant cette capacité, vous devez trouver et passer un portail pour vous échapper d'une pièce. Au programme : beaucoup de lasers, d'aimants et de choses plus intéressantes pour créer un jeu stimulant. Télécharger le jeu gratuit Gravity Song





The Forbidden Arts (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 2,1 Go, iOS 11.0, Selosoft, Inc.) The Forbidden Arts est un jeu de plateforme d'action-aventure axé sur la découverte et l'exploration. Lorsque le héros du jeu, Phénix, demande conseil à une druidesse pour donner un sens à ses visions, elle éveille son talent latent de pyromancie. Un voyage épique avec des débuts humbles pour Phénix, qui cherche à maîtriser l'élément feu.



Principales caractéristiques:

• 5 mondes à plusieurs niveaux

• 6 combats de boss

• 30+ ennemis uniques

• Plus de 12 heures de jeu

Télécharger le jeu gratuit The Forbidden Arts





Erica (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 309 Mo, iOS 13.0, Flavourworks Ltd.) Plongez dans un monde vivant et changez le cours du récit dans ce thriller en prises de vue réelles, interactif et innovant.



Incarnez Erica, une jeune femme hantée par des cauchemars. Guidée par de sinistres nouveaux indices, elle enquête sur des événements traumatisants de son passé. C'est à vous de l'aider à découvrir la terrible vérité.



Guidez Erica dans l'histoire en touchant l'écran pour qu'elle interagisse physiquement avec son environnement. La technologie novatrice « TOUCH VIDEO » de Flavourworks vous permet d'aller vers des objets et des personnes et d'interagir avec eux.



Des centaines de choix s'offrent à vous pour influencer le déroulement du jeu.



Télécharger le jeu gratuit Erica





Basketball vs Zombies (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 110 Mo, iOS 10.0, Laurent Bakowski) Une petite ville paisible? Je ne pense pas! L'apocalypse zombie est là et vous devez vous défendre en tirant dans le panier avec leur tête… et votre fidèle batte de baseball!



Emportez des armes et amusez-vous cruellement dans ce jeu de basket apocalyptique pour vous défendre, vous et vos amis! Télécharger le jeu gratuit Basketball vs Zombies





Nouveaux jeux payants iOS :

YANKAIS DIAMOND (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 97 Mo, iOS 10.0, Kenny Sun) Yankai’s Diamond est une lettre d’amour aux diamants. Un jeu d’énigmes avec une infinité de superbes niveaux faits main...



Si vous aimez les casse-tête, vous allez adorer ce jeu haut en couleur ! Télécharger YANKAIS DIAMOND à 3,49 €





The Pillar (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.8, 380 Mo, iOS 10.0, Paper Bunker s.r.o.) Mêlant habilement mystère et résolution d'énigmes, The Pillar: Puzzle Escape vous entraîne au cœur d'un monde inconnu regorgeant d'énigmes et offrant des vues panoramiques. Explorez des îles aux paysages uniques et découvrez leurs secrets. Observez bien votre environnement tandis qu'il change et évolue comme dans un rêve éveillé. Relevez les défis successifs pour tenter d'échapper au labyrinthe mythique et à la cage élaborée dans laquelle vous êtes pris au piège.





Télécharger The Pillar à 5,49 €





Neon Beats (Jeu, Musique / Action, iPhone / iPad, v1.0, 231 Mo, iOS 13.0, Plug In Digital) Battez votre meilleur score dans Neon Beats, un jeu de plateforme en 2D avec des niveaux basés sur le rythme !



Vous venez d'entrer dans un monde abstrait et vous incarnez un cube se déplaçant sur une ligne blanche.



Une musique relaxante et entraînante se diffuse, avec des néons colorés et lumineux tout autour de vous.



Après votre premier saut, pas si difficile, vous vous balancez au-dessus de pics aiguisés, puis vous glissez dans les profondeurs du jeu.



Plus vous progressez dans les niveaux, plus les défis deviennent difficiles.

Télécharger Neon Beats à 3,49 €