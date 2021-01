L'acquisition de Fitbit par Google est enfin officielle

Il y a 1 heure (Màj il y a 20 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Voilà plusieurs mois que la rumeur enfle et que les bruits de couloir nous laissaient entrevoir le rachat de Fitbit par le géant Google. Il faut dire que le spécialiste des objets connectés dans le milieu sportif avait attiré la convoitise de plusieurs firmes, désireuses de s'accaparer les montres et bracelets créés par le groupe.



Depuis quelques heures, la nouvelle est officielle : c'est bel et bien la firme de Mountain View qui met la main sur Fitbit.

Publicité

Fitbit devient propriété officielle de Google

C'est une excellente nouvelle pour Google, qui met officiellement la main sur le constructeur Fitbit et donc sur ses montres et bracelets. Un rachat annoncé en novembre 2019, mais qui avait dû faire face à des régulateurs qui devaient alors s'assurer de la bonne démarche.



La firme de Mountain View tient également à rassurer les clients de la marque en assurant que les produits Fitbit ne seront pas touchés par les Google Ads, comme l'explique Rick Osterloh :

Nous avons travaillé avec les régulateurs mondiaux sur une approche qui protège les attentes des consommateurs en matière de confidentialité, y compris une série d’engagements contraignants qui confirment que les données sur la santé et le bien-être des utilisateurs Fitbit ne seront pas utilisées pour les annonces Google et que ces données seront séparées des autres données relatives aux annonces Google.

Télécharger l'app gratuite Fitbit