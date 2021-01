Apple Car : une puce C1 pour tout calculer ?

Medhi Naitmazi

On commence à avoir l'impression que la voiture Apple se concrétise un peu plus chaque semaine. Depuis des mois, le projet revient avec des informations de plus en plus précises. Aujourd'hui, nous avons encore une autre rumeur confirmant une arrivée inévitable.



Selon un rapport publié par EETimes, basé sur le rapport d'un analyste de Colin Barnden, on apprend qu'Apple va développer une nouvelle puce appelée «C1» basée sur le processeur A12 Bionic existant en 7nm. Ce processeur C1 sera une puce de qualité automobile, il présentera donc de nombreuses différences par rapport au processeur niché dans les appareils mobiles d'Apple.

Une puce C1 basée sur l'A12 d'Apple ?

Le rapport indique qu'Apple ferait intervenir TSMC ou Samsung pour ce processeur, ce qui aurait du sens. Et, en effet, il y a déjà eu des rumeurs qu'Apple s'appuiera sur une nouvelle fois sur TSMC pour proposer un système proche de la technologie Tesla. La puce FSD - Full Self Driving - du constructeur de voitures électriques affiche 6 milliards de transistors quand la puce A12 en affiche 6,9. La FSD est d'ailleurs produite par Samsung et consomme 10 fois plus que celle d'Apple.



Partir sur une base d'A12 Bionic permet de gagner en coût et en rapidité de développement. L'analyste explique pourquoi :

Je suis certain qu'Apple apporterait quelques ajustements, modifications et ajouts pour nous garder tous dans le doute, mais si l'iCar doit entrer en production en 2024, alors une variante légèrement modifiée de l'A12 semble être un excellent point de départ pour la C1. Après tout, pourquoi réinventer la roue ?

La firme de Cupertino doit développer des fonctionnalités spécifiques pour son Apple Car, mais pour y parvenir, elle utilise des conceptions architecturales existantes. Dans cette esprit, le rapport indique qu'Apple pourrait adopter le noyau de l'unité de traitement neuronal Occula développé par Seeing Machines. Cette société a autorisé le noyau NPU, et il est donc possible qu'Apple puisse utiliser la technologie pour le suivi oculaire dans sa future voiture.



Comme pour le Mac, si la puce des iPhone et iPad est la base, Apple la modifiera et la renommera. Après M1 pour les Macs, il y aurait donc une puce C1 pour les Apple Car.



Bien évidemment, tout cela n'est que spéculation. Une chose est sûre, il se passe des choses autour de la voiture chez Apple qui publie des brevets sur le sujet de manière régulière et qui discute avec Hyundai, Mercedes et autres depuis un certain temps.