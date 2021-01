Apple teste Touch ID sous l’écran de l’iPhone 12S

Hier à 22:57 (Màj hier à 23:02)

Medhi Naitmazi

2

Un nouveau rapport de Bloomberg dévoile aujourd'hui ce qui nous attend pour les iPhone 12S (et non iPhone 13) de septembre prochain.



Le rapport indique qu'Apple ne prévoit pas de changements majeurs pour l'iPhone 2021, mais une nouveauté intéressante est en cours de test : un lecteur d'empreintes digitales intégré à l'écran. Le retour de Touch ID.

Touch ID sous l’écran sur les iPhone 12S

En interne, Bloomberg dit que les ingénieurs d'Apple qualifient l'iPhone 2021 de mise à niveau de l'année «S», ce qui implique des évolutions mineures par rapport à l'iPhone 12.



Apple ne prévoit pas de chamboulement pour la gamme d'iPhone de cette année compte tenu des améliorations apportées au smartphone en 2020, y compris la 5G et le nouveau design.



Le grand changement, cependant, est qu'Apple teste la prise en charge d'un lecteur d'empreintes digitales intégré à l'écran pour l'iPhone de cette année. On ne sait finalement pas si cette fonctionnalité fera son chemin sur l'iPhone 12S et autre iPhone 12S Pro, mais c'est quelque chose en cours de test :

Bien que les changements globaux soient mineurs, Apple teste toujours une mise à niveau clé pour 2021 : un lecteur d'empreintes digitales intégré à l'écran. Cela ajouterait une nouvelle méthode permettant aux utilisateurs de déverrouiller leur iPhone, allant au-delà d'un mot de passe et de la reconnaissance faciale de Face ID. Apple a commencé à s'éloigner des capteurs d'empreintes digitales en 2017 avec le lancement de l'iPhone X, mais Touch ID est resté une fonctionnalité sur les ordinateurs portables Mac et les iPhones moins chers depuis lors. Qualcomm Inc., qui fournit à Apple des modems 5G, a annoncé plus tôt ce mois-ci un capteur d'empreintes digitales intégré plus rapide.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler du retour de Touch ID sur l’iPhone. L'analyste Ming-Chi Kuo a annoncé en août 2019 que la firme publierait un iPhone avec Face ID et Touch ID sous l'écran en 2021. En outre, le leaker L0vetodream a également signalé que Touch ID sous l'écran fera bientôt son retour sur l'iPhone.



Enfin, Bloomberg écrit qu'Apple a «discuté de la suppression du port de charge pour certains modèles d'iPhone en faveur du chargement sans fil». Encore une fois, on ne sait pas si ce changement fera son chemin vers l'iPhone 12S ou si Apple le gardera pour un futur modèle.