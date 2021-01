Epic Games attaque en justice Apple et Google au Royaume-Uni

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

La récente bataille entre Epic Games et Apple semble prendre des proportions toujours plus démesurées, et l'histoire semble loin d'être terminée, surtout que Google fait désormais partie de cette guerre.



Pour rappel, très récemment, le studio de jeux vidéo a voulu boycotter les 30% de taxes de la Pomme sur les achats intégrés au sein de la version iOS de Fortnite. Pour cela, ils ont réussi à inclure leur propre système de paiement, ce qui n'a pas plu à Cupertino, qui a alors supprimé le Battle Royale de l'App Store.



Une décision radicale qui a provoqué la colère de plusieurs éditeurs, pointant du doigt les règles strictes d'Apple et de Google sur leur store. Aujourd'hui, c'est au Royaume-Uni que l'affrontement continue, puisque le créateur de Fortnite veut trainer les deux géants devant la justice.

Epic Games attaque Apple et Google en justice

Ça repart donc de plus belle... Epic Games vient d'annoncer que le groupe déposait une plainte à l'encontre d'Apple et de Google, et ce, devant la justice britannique. La cause ? Les règles établies sur l'App Store et le Play Store qui ne passent pas, jugeant que la suppression du jeu est tout simplement illégale.

Cette plainte est un argument important à faire valoir au nom des consommateurs et des développeurs (…) qui sont touchés par l’abus de pouvoir d’Apple et de Google. Nous sommes impatients de défendre nos cas le 21 janvier.