iPhone 13 Pro : un système de refroidissement de chambre à vapeur

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Si les révélations de Ming-Chi Kuo sur les nouveaux MacBook Pro 2021 ont été très intéressantes ce matin, l’analyste a également eu un mot sur la gamme iPhone 2021 qui adopterait une chambre à vapeur pour refroidir plus efficacement ses composants internes.

Des iPhone 13 Pro avec un système de refroidissement inédit

Kuo a déclaré que les modèles d'iPhone haut de gamme à venir en 2021, les iPhone 13 Pro, adopteraient probablement un système thermique à chambre à vapeur, qu’Apple "teste de manière agressive" actuellement.



Ce système thermique CV sera nécessaire pour les iPhones haut de gamme en raison de leur puissance de calcul plus élevée et de leurs vitesses de connexion 5G plus rapides.



Il y existe déjà des smartphones de constructeurs comme Samsung, Razer et LG qui utilisent la technologie de refroidissement de la chambre à vapeur, qui permet de mieux gérer la dissipation de chaleur d’un appareil plus frais lorsqu'il est soumis à un stress important.



Il est vrai que l’ajout d’un modem 5G a entraîné un dégagement de chaleur supplémentaire dans les iPhone 12, d’autant que l’espace intérieur a été réduit au strict minimum. Apple y travaille depuis un certain temps mais n’avait pas encore opté pour cette solution pour des raisons de fiabilité d’après l’analyste.



Nous devrions donc voir ce système arriver en septembre prochain sur une partie des iPhone 13, permettant certainement des performances en forte hausse avec la puce A15.