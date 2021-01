WandaVision : les deux premiers épisodes disponibles sur Disney+

Depuis quelques jours, vous avez sans doute vu passer une publicité pour une nouvelle série Marvel à destination de Disney+. Cette dernière se nomme WandaVision et met en scène Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) pour un duo dont on a pu faire connaissance dans Avengers : L’Ère d’Ultron en 2015.



Ainsi, comme le notent nos confrères du Courrier Internation, on y suivra une “jeune femme perturbée (et capable de déplacer les objets par l’esprit) et d’un robot ultra-sophistiqué, amoureux l’un de l’autre".



Voici la bande-annonce :

Disney+ accueille la nouvelle série Marvel WandaVision

WandaVision de Marvel Studios mélange le style des sitcoms classiques avec l'univers Marvel dans lequel Wanda Maximoff et Vision - deux héros surpuissants vivant une vie idéale - commencent à se douter que tout n'est pas normal.

Depuis aujourd'hui, il est donc possible de découvrir les deux premiers épisodes de la nouvelle série de Marvel au sein de la plateforme de streaming Disney+. Située après les évènements d’Avengers: Endgame, la série mettra donc ce duo si spécial en avant au rythme d'un épisode par semaine.



L’univers Marvel s’agrandit. 💥 #WandaVision, la première série des studios Marvel, en streaming dès vendredi sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/46N32SNwOU — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) January 12, 2021

