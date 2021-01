Bons plans iOS : Love You To Bits, Fill me up, Health Widget

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Love You To Bits, Fill me up, Health Widget. L'occasion d'économiser 46,6€ !



Applications gratuites iOS :

Ma Chenille AR (App, iPhone / iPad, v5.0.0, 101 Mo, iOS 11.0, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 4,49 € à gratuit. Pour la première fois, La chenille qui fait des trous prend vie dans le monde réel grâce à la réalité augmentée. Voila 50 ans qu'Eric Carle a présenté au monde son personnage-phare : la chenille qui fait des trous.



Désormais, grâce à l'Apple ARKit, la chenille qui fait des trous prend vie partout où tu vas. Grâce à la réalité augmentée, tu peux voir la chenille dans le monde qui t'entoure. Regarde-la apparaître dans ton salon, sur la table de la cuisine, dans le jardin ou tout simplement, partout où tu voudras jouer avec elle.



Les + : Pour les plus jeunes Télécharger l'app gratuite Ma Chenille AR





Sketch Tree Pro (App, iPhone / iPad, v1.5, 50 Mo, iOS 9.0, guangxie chen) passe de 9,99 € à gratuit. Sketch Tree est une application de dessin mobile spécialement conçue pour les professionnels de la création. Sa fonctionnalité de peinture et de dessin est très novatrice, avec des pinceaux réalistes et des aquarelles révolutionnaires.



Des outils de peinture complets, avec plus de 80 pinceaux, gommes, règles, outils de remplissage, sélecteur de couleurs et système avancé de couches permettant d'importer des images d'arrière-plan et des dessins.



Les + : L'application est très complète Télécharger l'app gratuite Sketch Tree Pro





Health Widget (App, iPhone, v2.0.0, 5 Mo, iOS 14.0, Shourob Datta) passe de 2,29 € à gratuit. Health Widget met vos objectifs de mise en forme au premier plan. Il prend les données quotidiennes enregistrées dans l'application Santé d'Apple et les place sur votre écran d'accueil.



Vous avez le choix entre 20 thèmes et trois tailles de widgets. L'application est capable d'afficher le nombre de pas quotidiens, la fréquence cardiaque, l'analyse du sommeil, la distance parcourue, les calories brûlées et les étages montés.



Les + : Si vous souhaitez vous remettre au sport

Pour les plus actifs Télécharger l'app gratuite Health Widget





Boximize (App, iPhone / iPad, v1.9.1, 36 Mo, iOS 9.0, Mostafa Ashour) passe de 9,99 € à gratuit.

L'application Boximize vous aide à devenir plus organisé et productif en rassemblant des informations importantes au même endroit et en les classant sous forme de notes structurées.



Le design et la simplicité de prise en main font d'elle une application très appréciée !



Les + : Très belle, avec plein de templates

Pour vous organiser Télécharger l'app gratuite Boximize





Jeux gratuits iOS :

Crisis of the Middle Ages (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.9, 171 Mo, iOS 9.1, OrgAction LLC) passe de 2,29 € à gratuit. Vous voulez un bon jeu de rôle rétro à tour de rôle? Vous voulez jouer à un jeu qui vous fera rire aux éclats? Crisis of the Middle Ages est fait pour vous! Avec une histoire riche et un style des années 90, Crisis of the Middle Age vous mettra sur votre canapé avec plus de 6 à 10 heures de jeu intriguant, hilarant et amusant!



Les + : Fun

Les + : Fun

De nombreux clins d'oeil Télécharger le jeu gratuit Crisis of the Middle Ages





Starsceptre (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.1, 97 Mo, iOS 8.0, Richard Morgan) passe de 2,29 € à gratuit.

Starceptre est un jeu de shoot’em up pixélisé, style rétro. Avec l'air l'un de ces jeux de pixels de 8 ou 16 bits que vous avez adorés en tant que gamin, vous relayerez les mémoires des arcades des années 80 et 90 sur votre iPhone ou iPad.



Et comme tous les classiques, ce jeu est facile à jouer, mais difficile à maîtriser.



Les + : Un beau défi

Clin d'oeil aux classiques du jeu-vidéo Télécharger le jeu gratuit Starsceptre





Fill me up (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v3.1.1, 27 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 2,29 € à gratuit. Un jeu de puzzle pour les amateurs de puzzle. Remplissez la grille avec des pièces de puzzle de forme étrange.



Un concept basique, mais toujours aussi prenant !



Les + : Une centaine de niveaux Télécharger le jeu gratuit Fill me up





Promotions iOS :

ALTER: Between Two Worlds (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.02, 251 Mo, iOS 9.0, Crescent Moon Games) passe de 3,49 € à 2,29 €. Grâce à des commandes simples et accessibles - il suffit de déplacer et de pousser - le joueur résoudra des énigmes imaginatives et hallucinantes. Chaque niveau se concentre sur la caractéristique principale d'avoir la possibilité de basculer entre les deux mondes.



De plus, le joueur est capable d'interagir avec une variété d'éléments environnementaux (plateformes, blocs, interrupteurs…) et d'affronter des ennemis multidimensionnels. Télécharger ALTER: Between Two Worlds à 2,29 €





Moonlighter (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.7, 559 Mo, iOS 13.0, 11 bit studios s.a.) passe de 12,99 € à 9,99 €.

Moonlighter est un jeu de rôle d'action comportant des éléments de rogue-lite. Découvrez le quotidien de Will, un marchand aventurier qui rêve de devenir un héros.



Ce RPG emmène le joueur dans une aventure fantastique avec des passages vers d’autres dimensions "dans lesquelles les aventuriers téméraires pourraient trouver des richesses incommensurables". Il est beau, profond et passionnant avec son look rétro soigné.

Télécharger Moonlighter à 9,99 €





Trail Boss BMX (Jeu, Course / Sports, iPhone / iPad, v1.1, 720 Mo, iOS 12.0, Yeah Us!) passe de 5,49 € à 3,49 €. Comme vous vous en doutez, Trail Boss est prétexte à enfourcher votre vélo à travers des niveaux de plus en plus difficiles tout en réalisant des cascades plus que périlleuses. Arriver à la fin de chaque niveau en réalisant des combos énormes n'est pas une mince affaire.



Devant vous, 40 niveaux en 3D conçus à la main et plusieurs manières d'arriver au bout. Pour pimenter ce jeu plutôt typé arcade, Yeah US, édité ici par Noodlecake, a ajouté pas moins de 360 défis à réaliser. Si les premiers sont simples, la difficulté augmente rapidement avec des missions complètement loufoques comme du tir ou de la chasse animale...



Les + : Totalement déjanté

Durée de vie Télécharger Trail Boss BMX à 3,49 €