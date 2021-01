DuckDuckGo : une journée record avec 100 millions de requêtes

Depuis que WhatsApp a annoncé ses nouvelles mesures avec vos données personnelles, de plus en plus d'utilisateurs à travers le monde ont eu déclic en ce qui concerne le business que se font les grandes entreprises avec vos données. Si des applications de messageries comme Signal ont eu une explosion de nouvelles inscriptions, la tendance s'est aussi retrouvée avec les moteurs de recherche.

DuckDuckGo annonce sa meilleure journée depuis sa création

Pour beaucoup de personnes, la phrase "moteur de recherche" ne se limite qu'à Google et rien d'autre. En réalité, il existe une multitude de solutions alternatives parfois écologique comme Ecosia ou encore experte dans la protection de vos données personnelles comme DuckDuckGo. Aujourd'hui, ce dernier est l'un des plus gros concurrents de Google, encore loin de réaliser le nombre de requêtes quotidien de la firme de Mountain View, chaque jour qui passe, DuckDuckGo arrive à convaincre toujours plus de nouveaux utilisateurs !



Il faut dire que les arguments sont nombreux. Quand vous faites vos recherches internet via DuckDuckGo, vous avez l'assurance que votre adresse IP n'est pas stockée, que vos informations de navigation ne sont pas récupérées et qu'aucun cookies n'est conservé. Pour faire simple, ce moteur de recherche ne va pas vous traquer et encore moins vendre vos informations pour fructifier ses bénéfices.

Cette bienveillance à l'égard de votre vie privée c'est justement ce qui plaît aujourd'hui et qui pousse de plus en plus d'utilisateurs à abandonner Google pour se rapprocher des autres moteurs de recherche.

Le scandale de WhatsApp aura permis de faire réfléchir des millions de personnes sur ce qui se passe en coulisse avec leurs données personnelles. Depuis que la première application de messagerie instantanée a exprimé son intention de transférer vos données vers Facebook, DuckDuckGo a connu une forte activité. Habitué à quelques dizaines de millions de requêtes par jour, le moteur de recherche a explosé son nombre de recherches. En effet, DuckDuckGo a annoncé avoir enregistré 102,2 millions de requêtes en seulement 24 heures, une première depuis sa création !

Une bonne nouvelle dans la croissance du moteur de recherche qui enregistre ces dernières années un nombre de 2 milliards de requêtes mensuelles.



Si ce succès est impressionnant, c'est essentiellement parce que le moteur de recherche répond à une inquiétude qui ne cesse de se répéter année après année : la confidentialité. Ce succès similaire à Signal montre que de plus en plus d'internautes remettent en cause la confiance qu'ils ont toujours eue envers les GAFA.



