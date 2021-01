Promo sur l'Apple Watch SE 2020 à 269€ !

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

L'Apple Watch SE 2020 est la montre la plus abordable du constructeur californien. Mais cela ne fait pas d'elle une tocante low-cost, loin de là. En fait, la SE condense l'essentiel des fonctionnalités utiles pour moins de 300€. Notifications, messagerie, lecture audio, entrainements sportif, alertes cardiaques et plus encore.

Une Apple Watch SE encore moins chère

Après avoir lancé un iPhone pas cher du nom d'iPhone SE en 2016 puis à nouveau en 2020, la firme à la pomme vient de porter le concept sur ses montres. En plus de l'Apple Watch 6 lancée à la rentrée dernière, on trouve désormais une Apple Watch SE qui s'affiche à 299€ en temps normal. Avec elle, vous avez le design des dernières montres, mais sans l'écran Always-On, l'électrocardiogramme et l'oxymètre. Le reste est identique avec les alertes cardiaques, de chute, le suivi sportif, etc. Consultez notre guide pour comparer les Apple Watch SE et Apple Watch 6.



On apprécie :

Le design unique

La qualité de fabrication

L'écran OLED

L'écosystème Apple

Avec cette (rare) promotion, la montre pas chère d'Apple tombe à 269€ sur Amazon, soit une réduction de 10%.



A noter que la promotion est valable pour l’Apple Watch SE en 40 mm en finition aluminium et son bracelet sport. Les coloris disponibles sont noir, blanc et rose. La version 44 mm profite également d'une réduction, mais uniquement sur le modèle blanc.