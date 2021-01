Elago sort ses Charging Tray for MagSafe (avec une version duo pour l'Apple Watch)

Hier à 19:12

Julien Russo

3

Depuis qu'Apple propose le MagSafe sur les iPhone 12, les accessoiristes ont été nombreux à proposer des chargeurs qui sont capables de recharger votre iPhone via l'anneau aimanté en dessous de sa coque arrière. Le dernier à faire le buzz c'est Elago qui commercialise aujourd'hui ses nouvelles bases de recharge nommées Charging Tray for Magsafe.

Publicité

Attention, vous risquez de craquer

Si pour l'instant il existe plein de support MagSafe qui tiennent votre iPhone dans une certaine position tout en le rechargeant, il se faisait encore rare les plateaux de charge MagSafe. Elago propose aujourd'hui sur son site un petit plateau capable de charger votre iPhone et une autre version duo qui recharge votre iPhone et votre Apple Watch. La particularité de cet accessoire c'est qu'en plus de l'espace réservé pour recharger vos appareils, vous avez un petit emplacement à droite pour poser vos clés, votre portefeuille ou même la boite de vos AirPods.

Commercialisé à un tarif très raisonnable de 24,99 dollars (dans la version solo) et 27,99$ (dans la version duo), ce nouveau produit a de sérieux atouts.

Elago explique que son plateau de charge est fabriqué à partir d'un matériau silicone minutieusement sélectionné pour éviter les rayures et protéger vos appareils. De plus, pour correspondre à votre intérieur, la marque propose plusieurs couleurs, vous avez une version Noire, Jean Indigo, Stone et Sand Pink, à vous de choisir la couleur qui vous convient le plus !



Achetez-le vôtre dès maintenant