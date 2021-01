Hommage : une statue de Steve Jobs dans le parc des héros américains

Par son esprit visionnaire, Steve Jobs aura laissé une incroyable empreinte dans notre monde. Le Président Donald Trump a eu une idée formidable pour honorer la mémoire de plusieurs talents qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Annoncé lors d'une élocution le 3 juillet 2020, le National Garden of American Heros a officiellement été lancé avec plusieurs statues de personnalités américaines.

Ne jamais oublier ces héros

Avant la passation de pouvoir au 46e Président des États-Unis, Donald Trump donne ces derniers ordres. Lors du Jour de l'Indépendance l'été dernier, Trump avait déclaré vouloir inaugurer un parc avec plusieurs statues de personnes dont le talent avait bouleversé les Américains.

Dans un communiqué mis en ligne hier par la Maison-Blanche, il a été notifié que cette promesse sera bien tenue (même si c'est à la dernière minute) :

Le Jardin national sera construit pour refléter la splendeur impressionnante de l’exceptionnalisme intemporel de notre pays. Ce sera un lieu où les citoyens, jeunes et vieux, pourront renouveler leur vision de la grandeur et relever le défi que j’ai lancé à tous les Américains dans mon premier discours au Congrès, à savoir croire en vous-mêmes, croire en votre avenir et croire, une fois de plus, en l’Amérique.

Sur ces belles paroles, Donald Trump a dévoilé la liste des héros américains qui auront leurs statues dans le National Garden of Americain Heros.

Voici la liste complète :

Steve Jobs

Thomas Edison

Nikola Tesla

Alexander Graham Bell

Walt Disney

Johnny "Appleseed" Chapman

Whitney Houston

Amelia Earhart

Norman Rockwell

Harper Lee

Alex Trebek

Kobe Bryant

Dans le discours, il n'est pas dit dans quel lieu se trouvera ce jardin ni le coût de l'investissement. Cependant, on connait la date limite des travaux, ils devront être terminés au maximum le 4 juillet 2026, pile la date du 250e anniversaire de la proclamation de la Déclaration d'indépendance. Une date stratégie et emblématique.

Dans ce projet de grande ampleur, plusieurs personnes auront de grandes responsabilités, on retrouve les présidents du National Endowment for the Arts et du National Endowment for the Humanities, ainsi que d'autres dirigeants d'agences indépendantes.



Si Donald Trump a proposé ce projet, c'est essentiellement pour répondre aux manifestants qui ont fait tomber des statues lors des manifestations de soutien à George Floyd. Le Président s'était dit profondément choqué de voir cette atteinte à l'histoire des États-Unis et avait promis de prendre une décision pour réparer ces préjudices.