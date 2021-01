Kia plutôt que Hyundai pour produire l'Apple Car aux USA ?

Il y a 4 heures

Alban Martin

1

Selon un nouveau rapport publié aujourd'hui, Hyundai aurait l'intention de transférer l'implication de la société dans l'Apple Car à sa marque Kia dans le cadre d'un arrangement interne qui amènerait la production à se déplacer aux États-Unis.

Publicité

Apple et Hyundai : un accord avec la filiale Kia

Il y a quelques jours, le Korea IT News a rapporté qu'Apple et Hyundai recherchaient un accord de partenariat pour la prochaine Apple Car d'ici mars et que les véhicules électriques pourraient être fabriqués dans une usine appartenant à Kia Motors, une filiale du groupe Hyundai Motor.

Cette fois, c'est le site coréen eDaily qui affirme que Hyundai prévoit de confier le projet à Kia :

On sait que le groupe Hyundai Motor, qui a reçu une proposition d'Apple pour une coopération dans le domaine des véhicules électriques, a décidé en interne que Kia Motors soit en charge de ce projet. Si Kia décide de le faire, la base de production de voitures Apple sera à l'usine de Kia en Géorgie aux États-Unis.

Le rapport affirme que des discussions ont eu lieu mardi de la semaine dernière entre Kia et sa société mère au sujet de la «coopération avec Apple», et qu'après confirmation du plan, le projet pourrait être réalisé à l'usine Kia de West Point.



Il poursuit en disant que si Hyundai était en pole position pour la fabrication de l'Apple Car, la société coréenne a décidé qu'elle n'était pas adaptée pour devenir une "usine OEM" pour les voitures Apple. Le rapport conclut en déclarant que Hyundai est toujours prudent et que le plan final n'a pas encore été décidé.



Des rumeurs selon lesquelles Apple serait en négociations avec Hyundai ont fait surface pour la première fois la semaine dernière‌, suggérant qu'Apple envisage de travailler avec le constructeur automobile pour produire des véhicules électriques et développer des batteries en raison des coûts élevés de la technologie et des installations de production nécessaires.



Hyundai a initialement confirmé ses discussions sur les véhicules électriques avec Apple dans une déclaration à CNBC, mais la déclaration a été révisée quelques heures plus tard sans aucune mention d'Apple.



Le mois dernier, Reuters a rapporté que la production d'Apple Car pourrait commencer vers 2024. D'autres parlent d'un prototype en 2022...