Once : l'app française de rencontres rachetée par Dating Group

Hier à 20:44 (Màj hier à 20:44)

Corentin Ruffin

On ne le sait que trop bien, le marché des applications de rencontres est un marché très juteux, dont les célibataires du monde entier raffolent. Parmi elles, on retrouve une petite Française qui s'est différenciée par son concept d'un seul match par jour.



Parmi vous, certains connaissent peut-être déjà Once (v2.8.46, 110 Mo, iOS 13.0) qui est disponible depuis plusieurs années et qui vient aujourd'hui d'annoncer son rachat par le géant Dating Group pour une somme de 18 millions d'euros.

Once rejoint Dating Group pour 18 millions de dollars

Quand on parle d'applications de rencontres, on a tendance à penser à Tinder, AdopeUnMec ou encore Badoo... Pourtant, depuis 2015, nous pouvons également retrouver Once, qui vise le "slow dating" en ne proposant qu'une seule personne par jour. Cette recette a su trouver ses utilisateurs et un certain succès a eu lieu depuis le lancement.



À tel point que cette dernière a tapé dans l'oeil de Dating Group qui possède déjà Dating.com, DateMyAge, ChinaLove... et qui recense actuellement 73 millions d'utilisateurs dans le monde. Ce chiffre va donc augmenter avec ce rachat évalué à 18 millions de dollars en cash et en actions.



Bill Alena, CIO chez Dating Group :

Nous croyons fermement au concept de l'IA et à la possibilité de rencontres de qualité en ligne. Nous voyons un énorme potentiel dans l'intégration de Once dans notre portefeuille.

