Suisse : Tesla accusé d'espionner les autres usagers

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

L'innovation technologique implantée dans les Tesla commence à faire jaser et plus particulièrement en Suisse. En effet, selon plusieurs recherches, les caméras qui servent à la conduite autonome ne seraient pas en règle au vu de la loi Suisse qui interdit de filmer les usagers sur la voie publique.

Tesla commence à avoir des problèmes sur le territoire Suisse

Vous le savez, énormément de pays possèdent des lois similaires selon les sujets mais, il y a certains domaines où la loi peut s'avérer complètement différente d'un pays à un autre. C'est le cas chez nos amis suisses en ce qui concerne Tesla et ses fameuses caméras qui filment autour de la voiture pour permettre à la conduite autonome de s'exécuter correctement.



C'est le site Der Bund, avec l'aide de spécialistes, qui se sont penchés sur le sujet Tesla qui, connu pour fabriquer des voitures bourrées de caméras et qui selon tout ce beau monde, est coupable d'espionnage. Car malgré le fait que les caméras sont principalement présentes pour que la voiture fonctionne correctement, la société d'Elon Musk n'a jamais nié qu'elle récupérait toutes les données de chaque voiture afin d'améliorer son système pour les futurs modèles.

Seulement, c'est là que le problème se trouve, la loi Suisse interdit formellement de filmer les usagers en lieu public sans leur consentement. Il est vrai que ce sujet relève un débat qui risque de lancer des débats dans plusieurs pays comme pourquoi pas chez nous en France, où il est également interdit de filmer quelqu'un sans son consentement dans un lieu public et encore moins de le publié sur internet sous peine d'amende.



Tesla de son côté prévient bien évidemment ses clients suisses qu'en cas de désactivation de ce système, la voiture pourrait perdre des fonctionnalités et pourrait même ne plus recevoir les futures mises à jour. Voilà le début d'une nouvelle histoire sur laquelle il va falloir réfléchir du côté de la marque américaine.