Netflix déploiera la fonctionnalité Lecture aléatoire cette année

Hier à 21:13 (Màj hier à 21:35)

Corentin Ruffin

7

On ne présente plus le célébrissime service de streaming Netflix (v13.11.0, 72 Mo, iOS 13.0) qui continue d'enrichir son catalogue et d'attirer de plus en plus d'abonnés. Pour fidéliser ces derniers, outre l'ajout de films et de séries, la plateforme propose de nouvelles fonctionnalités plusieurs fois dans l'année.



La prochaine à venir ? Le très attendu bouton Lecture aléatoire qui servira aux personnes n'ayant pas d'inspiration et qui souhaite se laisser guider par le hasard.

Netflix travaille sur la venue de "Lecture aléatoire"

Netflix prévoit donc de déployer la nouvelle fonctionnalité attendue Lecture aléatoire auprès des utilisateurs, et on en sait désormais plus sur la date d'arrivée. En effet, la société a annoncé durant ses résultats du quatrième trimestre 2020 que cette nouveauté devrait voir le jour cette année.



Ainsi, Netflix a déclaré que cela donnerait «aux membres la possibilité de choisir de regarder instantanément un titre sélectionné juste pour eux, plutôt que de naviguer». On imagine que les algorithmes de personnalisation du service seront de la partie, se basant sur nos goûts et notre historique.



Mieux encore, on sait que la fonction Lecture aléatoire sera disponible pour tous durant le premier semestre de l'année.

