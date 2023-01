Netflix déploie une nouvelle interface pour son app iOS

Nous regardons des contenus sur Netflix en priorités sur nos téléviseurs ou tablettes, cependant beaucoup de personnes profitent de leur iPhone pour regarder une série ou un film sur leur iPhone dans les transports, pendant une pause au travail... Ayant conscience de l'importance de son application iOS dans le quotidien de ses abonnés, Netflix a décidé d'apporter un gros rafraîchissement. Une toute nouvelle interface plus moderne et pratique est en cours de déploiement sur l'App Store ! Découvrez en avant-première à quoi elle ressemble.

Nouvelle année, nouvelle interface

Dans quelques heures, l'App Store va vous présenter dans la catégorie des mises à jour en attente une nouvelle version de l'application Netflix. Dès que vous l'aurez installé, vous pourrez profiter d'une toute nouvelle expérience et interface. Netflix a travaillé sur des animations plus fluides pour quitter une fiche de programme ou encore des images plus grandes qui mettent en valeur les contenus les plus populaires du catalogue.



Sur la page d'accueil de l'application, Netflix propose désormais un grand espace promotionnel pour un film ou une série qui vient de sortir ou qui rencontre beaucoup de succès. Grâce à l'accéléromètre de votre iPhone, cet espace promotionnel s'anime avec un effet de parallaxe. Netflix a aussi facilité la recherche, le changement de profil et le filtrage par catégorie dans l'application. Tout est devenu plus rapide dans la navigation, vous atteignez les fonctionnalités que vous souhaitez d'un seul appui !

Image by 9to5mac

Autre innovation, c'est au niveau de la fiche des contenus. Dorénavant, au-dessus des boutons "Lire" et "Ajouter à ma liste", vous avez des couvertures plus grandes. Netflix a décidé de mettre en avant l'affiche du programme, elle occupe maintenant plus de la moitié de l'écran !

Dernier point intéressant, l'onglet "Prochainement" s'appelle désormais "Tout Nouveau", il montrera les contenus à venir, mais aussi les programmes recommandés qui vont vous passionner à coup sûr.



Au niveau des petits détails que vous apercevrez lors de l'utilisation, on retrouve de nouvelles animations lorsque le profil s'ouvre, des retours haptiques lors de la navigation, de nouveaux fonds d'écran en fonction de la fiche programme, une nouvelle transition de fiche de programme... Vous l'aurez compris, Netflix a misé sur la fluidité et la modernité pour son interface 2023 sur iPhone !

This last year, I’ve been leading a UI refresh to make Netflix feel more fluid, delightful, and polished.



Today, all that work shipped!



Huge thanks to @nebson and @b3ll for helping bring this to life ❤️



Details below, but try it out yourself! pic.twitter.com/cZFb7c42Fd — Janum Trivedi (@jmtrivedi) January 16, 2023

