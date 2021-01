Resto du Coin : l'application qui veut sauver les restaurants autour de vous

Il y a 8 heures

Corentin Ruffin

On le sait, la situation mondiale actuelle est inquiétante, autant pour notre santé que celle de l'économie, qui force la fermeture de lieux culturels, de nos restaurants et de nos bars. Une situation d'urgence qui risque de continuer encore quelque temps et qui pourrait avoir raison de nombreux commerçants dans le monde.



Pour faire face à la COVID-19, des solutions s'organisent pour tenter de sauver les meubles... Et aujourd'hui, c'est au tour de Resto du Coin (v1.0, 46 Mo, iOS 11.0) de voir le jour sur l'App Store et le Play Store, avec un seul but : mettre en avant la vente à emporter autour de vous.

Resto du Coin veut mettre la vente à emporte en avant

Resto du Coin est l’application française à la fois simple locale et équitable. Commandez les plats du jour de vos restaurants préférés à emporter ou en livraison.

Depuis le début des confinements, et dans le cadre d'un soutien à nos restaurateurs, nous pouvons faire appel aux géant de l'Amérique que sont Deliveroo ou Uber Eats, qui ont tout de même tendance à privilégier les fast-foods. Aujourd'hui, l'application Resto du Coin veut changer la donne en mettant en avant les restaurants autour de vous pour éviter des fins catastrophiques.



Selon son créateur Yonathan Malet, l'app a pour but de "recréer du lien entre les restaurateurs et les clients, redonner de la vie à un secteur au bord du gouffre". Pour ce faire, l'équipe met en place une commission limitée à 1 euro par rapport aux 30 % que prennent les concurrents.

Nous voulons que les restaurateurs soient payés au juste prix ! En cette période de crise profonde, il paraît inconcevable que les plates-formes se gavent sur le dos de nos restaurants, à deux doigts de mettre la clé sous la porte… Certains s'étaient juré de ne jamais travailler avec eux mais y sont contraints pour survivre. Nous voulons apporter une alternative.

Une bien belle initiative, qui mérite d'être encouragée !

