Sennheiser : le tout nouveau casque sans fil HD 250 BT

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

1

Sennheiser se met à jour sur sa série de casque HD 25 avec pour la première fois, l'arrivée du Bluetooth et donc du mode sans fil. Voyons ensemble quelles sont les autres caractéristiques de ce produit.

Sennheiser lance 2021 avec une mise à jour du HD 25

Sennheiser, marque connue et reconnue dans le monde de l'audio vient de sortir un tout nouveau modèle de casque, le HD 250 BT aux caractéristiques modernes et à un prix attractif.



Fini le casque filaire pour cette gamme, place maintenant à un casque sans fil Bluetooth 5.0. La marque annonce une autonomie de 25H et un rechargement rapide par USB-C. Le HD 250 BT prend en charge l'AAC et de l'aptX Low Latency qui comme son nom l'indique, promet une latence quasi-inexistante lors de vos sessions de jeux vidéo par exemple. Bien évidemment un son de qualité et des basses dynamiques sont évoqués par Sennheiser.



Le casque est annoncé au prix de 69.99€ avec une disponibilité immédiate. La Fnac et Darty le proposent au prix de 69.99€ mais il faut souligner que c'est sous forme d'une réduction de 30% valable en ce moment. Attention à ne pas trop tarder s'il vous intéresse car il se pourrait qu'à tout moment il repasse à 100€ au vu des informations indiquées.