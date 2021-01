Tim Cook avait offert le tout premier Mac Pro à Trump en 2019

Tim Cook semble bien s'entendre avec Donald Trump et ce n'est pas le rapport financier sur le mandat de l'ancien Président des Etats-Unis qui nous fera penser le contraire. Selon un certain passage, Trump se serait vu offert un Mac Pro d'une valeur de 5 999$ dans l'usine de la firme de Cupertino au Texas, spécialisée dans la fabrication des Mac Pro pour le continent américain.

Comme vous l'avez surement vu ou entendu hier, Donald Trump n'est plus le Président des Etats-Unis. Son mandat terminé, il a le droit comme ses anciens compères à la divulgation du récapitulatif des dépenses, cadeaux... qui l'ont concerné durant ses quatre dernières années.

C'est justement dans ce rapport des dépenses que l'on apprend qu'Apple a offert un Mac Pro à Donald Trump. Lors d'un évènement organisé par la marque à la pomme en 2019 dans son usine à Austin au Texas, Tim Cook en personne s'est chargé d'offrir à son Président un Mac Pro d'une valeur de 5 999 $. Selon la description, il paraîtrait même que c'est le tout premier de cette génération à avoir été fabriqué.



Check out the gifts that people –– including the CEOs of @Boeing, @Ford and @Apple –– gave Trump. (from his final financial disclosure report, released today) https://t.co/nJYwiIxvAB pic.twitter.com/WiZP5HZ3EJ