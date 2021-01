Bloomberg : un MacBook Air 2021 avec MagSafe et sans Face ID

Les dernières déclarations du journaliste Mark Gurman, coutumier du fait, risque de faire parler. Même si ces propos ne révolutionnent pas tout ce que l'on pensait jusque-là, il affirme que les prochains MacBook Pro et MacBook Air seront plus puissants que ceux avec la puce M1 et adopterons enfin le tout nouveau design tant attendu. Il évoque également l'arrivée imminente de MagSafe et de Face ID un peu plus tard.

UN MacBook Air 2021 plus puissant que le modèle 2020 ?

L'arrivée fin 2020 du nouveau MacBook Air en a émoustillé plus d'un car il est le premier (avec le MacBook Pro) à posséder le processeur maison d'Apple, la puce M1. Si les caractéristiques intérieures ont étés drastiquement revues à la hausse, le design extérieur, de son côté, n'a pas du tout évolué. C'est sur ce petit point que certains ont été déçus mais à en croire Bloomberg et plus précisément Mark Gurman, cela devrait évoluer dès la prochaine génération.



Selon ses dires, le prochain MacBook Air devrait garder son écran 13 pouces mais avec enfin une réduction (prions pour une suppression) des bordures. Ce nouveau modèle devrait également embarquer un port MagSafe qui indiquerait le retour du chargeur magnétique mais en version moderne. Bien évidemment, il devrait emporter la toute dernière puce de chez Apple. Plus étonnant, ce futur modèle qui devrait voir le jour fin 2021 ou début 2022 ne remplacerait pas le modèle M1 actuel mais serait lancé à un prix plus élevé et avec des caractéristiques plus puissantes. Le MacBook Air M1 resterait donc sur l'Apple Store.

Et le MacBook Pro alors ?

Pour ceux qui attendent des informations sur les futurs MacBook Pro, ne vous inquiétez pas, voici ce que Mark Gurman a dit à ce sujet. D'après lui, les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces ne proposeraient plus la Touch Bar qui ne cesse de faire débat sur son utilité ou non depuis son arrivée. La déclaration la plus surprenante concernant ces modèles, c'est le lecteur de cartes SD qui devrait faire son apparition, réclamés par plus d'un client.



En ce qui concerne Face ID il semblerait qu'il va falloir encore patienter car même si le projet d'incorporer cette technologie dans les MacBook semble en cours, les prochains modèles ne devraient toujours pas en être équipés, patience... Dommage !