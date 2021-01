Comparaison entre le Galaxy S21 Ultra et l'iPhone 12 Pro Max

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard



C'est l'heure de regarder les premières comparaisons entre les deux smartphones les plus chers (exit le Fold) de chez Samsung et Apple. Lequel des deux est le meilleur entre le Galaxy S21 Ultra et l'iPhone 12 Pro Max ? Voyons ensemble les premières réponses.

Vous êtes plutôt S21 Ultra ou iPhone 12 Pro Max ?

La flopée de Galaxy S21 vient d'arriver et c'est le moment pour tout le monde de jouer au jeu des comparaisons. Pour cela, les deux smartphones les plus puissants de chez Samsung et Apple, le Galaxy S21 Ultra et l'iPhone 12 Pro Max ont été choisis. Faisons un peu le tour des médias pour voir les avis de chacun.

The Verge :

Les gros téléphones Android sont maintenant courants, cependant, le travail de Samsung consiste non seulement à fabriquer un téléphone puissant, mais aussi à en créer un qui se tient bien en main. Mission accomplie, le S21 Ultra a fière allure. Il est beaucoup plus confortable à tenir que l'iPhone 12 Pro Max car il est un peu plus étroit et parce qu'il a des bords incurvés. Pour ce qui est de la partie photo, voici mon avis, si vous deviez prendre 50 photos ou vidéos, 30 d'entre elles seraient un tirage au sort en fonction de vos préférences personnelles, sept ou huit seraient clairement meilleures sur le S21, et 12 ou 13 seraient mieux avec l'iPhone. Ils sont très proches.



Samsung a des options de téléobjectif et il a également compensé la pénurie relative d'applications photo tierces Android de haute qualité en intégrant ses propres fonctionnalités. Samsung a ajouté un "mode réalisateur" qui vous permet de changer d'objectif à la volée tout en filmant une vidéo en 1080p, mais j'ai trouvé que je préférais la prise de vue en 4K. Vous pouvez filmer en 8K et extraire une photo fixe, vous pouvez utiliser un mode spécial pour laisser l'IA essayer de créer un tas de photos et d'effets vidéo amusants.

Il faut également rappeler que le S21 Ultra prend en charge le fameux format photo ProRAW des iPhone 12 mais malgré cela, l'expérience utilisateur iOS vous fait vite rappeler à quel point elle est en avance sur celle proposée par Samsung.



CNBC, de son côté, qui rappelle que le modèle de Samsung propose un taux de rafraichissement adaptatif de l'écran de 120Hz là où l'iPhone 12 se contente de 60 Hz, ce qui lui donne un sérieux avantage :

Il a le meilleur écran que j'ai jamais utilisé sur un téléphone. Comme le S21, il a un taux de rafraîchissement élevé qui est vraiment fluide. Il devient également très lumineux, ce qui facilite les films et les émissions de télévision et le visionnage à l'extérieur. Contrairement au modèle de l'année dernière, vous pouvez désormais utiliser l'écran à son réglage le plus précis avec le taux de rafraîchissement élevé activé.

Pour finir, CNET a effectué des tests au niveau des processeurs et a confirmé la puissance supérieure de l'A14 Bionic par rapport au Snapdragon 888 proposé dans le S21 Ultra. Un écart de plus de 10% est constaté sur les différents tests.

Vous l'aurez remarqué, le S21 Ultra est principalement notifié pour sa forme plus "ergonomique", pratique mais dans l'ensemble, l'iPhone 12 Pro Max reste supérieur dans bien des domaines. Si l'on veut vraiment simplifier le débat, l'avis général est en faveur du S21 Ultra pour l'ergonomie extérieure, mais l'iPhone 12 Pro Max le surclasse (comme depuis des années) en ce qui concerne l'ergonomie intérieur (iOS).