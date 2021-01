Google va enfin rémunérer les médias français

Cet accord qui porte le nom "d'accord relatif à l'utilisation des publications de presse en ligne" vient d'être validé entre Google et L’Alliance de la Presse d’Information Générale. Cela constitue un grand pas pour l'Autorité de la concurrence qui souhaitait que la rémunération des droits voisins, comme l'indique la loi française, soit appliquée. Pour rappel, il y a quelques mois, Google avait déjà lancé son programme News Showcase qui sera un partenariat où la firme de Mountain View promet un investissement d'un milliard de dollars à certains éditeurs d'actualités . Bonne nouvelle pour la presse française.

C'est un débat qui faisait rage depuis de nombreux mois et qui est maintenant officiel , à savoir la rémunération des médias français par Google. Concrètement, cela signifie que les médias français qui participent à une information politique ou générale et qui possèdent un gros volume de publication ainsi qu'un public conséquent seront payés par Google lorsque leurs informations sont reprises dans Actualités (ou News en anglais), chose qui jusque-là n'était pas effective.

Après l'annonce d'un partenariat avec certains médias où Google s'engage à verser plus d'un milliard de dollars, voilà maintenant qu'on apprend que le géant américain vient de trouver un accord qui porte sur la rémunération des droits voisins, qui n'est autre qu'une loi française. Explications.

