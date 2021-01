Microsoft double le prix du Xbox Live Gold !

L'équivalent du PlayStation Plus ou Switch Online chez Microsoft, le Xbox Live Gold, va augmenter ses tarifs. La rumeur circulait depuis quelques jours, elle est désormais confirmée, au moins pour les États-Unis. Outre-Atlantique, le prix de l'abonnement va augmenter alors que certains imaginaient la suppression de ce dernier pour jouer gratuitement en ligne.

Pourquoi augmenter les tarifs ?

Le Xbox Live Gold est le service le plus ancien du géant du PC pour ses consoles et permet de jouer en ligne ainsi que d'accéder à une sélection de quelques jeux gratuits chaque mois. Pour fêter ses 18 ans, le forfait mensuel passe à 10,99 dollars, le tarif pour trois mois passe à 29,99 dollars et l’option 6 mois passe à 59,99 dollars. La disparition du prix sur 12 mois est surprenante, surtout qu'il était vendu 59,99$ !

Nous évaluons périodiquement la valeur et le prix de nos services afin de refléter les changements sur les marchés régionaux et de continuer à investir dans la communauté Xbox. Nous procéderons à des ajustements de prix pour le Xbox Live Gold sur certains marchés. Sur de nombreux marchés, le prix du Xbox Live Gold n’a pas changé depuis des années et sur certains marchés, il n’a pas changé depuis plus de 10 ans.

Microsoft explique que les tarifs peuvent changer selon la région et certains pays devraient y échapper. Mais on comprend surtout que la firme veut pousser les joueurs vers le Xbox Game Pass Ultimate (qui intègre le Xbox Live Gold). Ce dernier permet d'accéder à un large catalogue de jeux en illimité.



En tout cas, il faudra surveiller cette stratégie car Microsoft est loin derrière Sony et Nintendo. Pas sûr que les joueurs se ruent sur les nouvelles Xbox Series X et S en entendant ce genre de nouveautés.



Pour ne pas effrayer les clients actuels, Microsoft affirme que tous ceux qui sont déjà abonnés au Xbox Live Gold, pourront renouveler leur abonnement au tarif 2020.