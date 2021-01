Plus de confort et de rapidité, découvrez les nouveautés d'Edge

Dans le secteur des navigateurs internet, Edge de Microsoft n'est clairement pas le petit chouchou du public. Souffrant de l'impressionnante domination de Google Chrome, le navigateur nouvelle génération essaie tant bien que mal de se démarquer de ses concurrents et d'apporter un peu de fraicheur qui pourrait vous motiver à oser le changement !

Microsoft Edge ajoute deux fonctionnalités

Véritable star il y a encore 10 ans, les belles années d'Internet Explorer sont désormais bien loin. Microsoft a décidé de tout reprendre à zéro et de donner une nouvelle identité à son navigateur internet appelé maintenant "Microsoft Edge". Basé sur Chromium pour apporter une meilleure efficacité et fluidité lors de l'utilisation, Edge essaie aussi de trouver des solutions pour reconquérir tous ses anciens utilisateurs qui sont parti vers Chrome, Safari ou Firefox.

Microsoft publie régulièrement des nouveautés et mêmes améliorations pour optimiser Edge. Les derniers fonctions vont probablement attirer l'attention de nombreux internautes puisque désormais le navigateur est capable de vous suggérer un mot de passe quand vous êtes sur le point de créer un compte et il peut même vous alerter si un mot de passe utilisé a été compromis.



Niveau esthétique, Edge rend disponibles 24 nouveaux thèmes. Ajoutez à cela des fonctionnalités pratiques comme le changement automatique du profil (ce qui est très utilisé quand vous partagez votre ordinateur) et l'affichage d'une barre de recherche à l'intérieur du panneau latéral.

Toujours pas convaincu ?

Les développeurs Microsoft ont récemment terminé une nouvelle option d'optimisation de la réactivité. Si vous êtes le genre de personnes à faire 10 choses en même temps quand vous êtes sur internet, vous allez être comblé. Dans la nouvelle version d'Edge il est maintenant possible d'utiliser un mode spécial baptisé "Sleeping Tabs". Quand ce mode est activé, Edge va lancer une libération de ressources, c'est-à-dire que tous les onglets qui sont inactifs ne vont plus utiliser les performances de votre Mac/PC.



Microsoft Edge propose sinon d'autres arguments très intéressants comme la protection de votre vie privée grâce à trois modes de "tracking prévention". Vous avez le choix dans les réglages :

Basic

Balance

Strict

Le dernier mode va bloquer tous les traqueurs sur tous les sites que vous visitez et réduire à néant le suivi publicitaire qui a pour but de vous afficher des publicités personnalisées suivant votre activité en ligne.

Niveau interface, le navigateur ressemble énormément à celui de Google, probablement pour éviter que vous soyez dépaysé si vous abandonnez Chrome pour Edge !



Microsoft Edge est disponible sur Mac, PC, iOS et Android

