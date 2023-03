Découvrez l'app NUTRI+, votre coach pour mieux manger

Un esprit sain dans un corps sain. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase que l'on doit au poète Juvénal et qui signifie que pour être bien, non seulement il faut nourrir son esprit et travailler son cerveau, mais aussi prendre soin de son corps. Alors bien évidemment, le sport est une composante importante de la santé, trop souvent oubliée à notre époque, mais le régime alimentaire est tout aussi essentiel. Que ce soit pour prendre de la masse musculaire, maigrir ou améliorer le transit, la nutrition reste capitale. C'est de ce constat qu'est venue l'idée de Nutri+, l'application développée par Lila Lahmiani et Ugo Bacmann, deux entrepreneurs français qui permet d'avoir des conseils auprès d'experts et de s'auto-éduquer en matière de nutrition.

La FoodTech en plein essor

Après la Finetech, la tendance est à la Foodtech. Le coaching alimentaire envahit l'App Store pour vous aider à compter les litres d'eau avalés, la quantité de calories ingurgitées, compter ses pas et plus encore. Mais réduire ou limiter son alimentation tout en bougeant plus n'est pas forcément synonyme de réussite corporel. Aussi, grâce à leur expertise de nutritionnistes, Lila et Ugo se sont donnés pour mission d’apporter une réelle alternative aux solutions existantes sur le marché de la e-nutrition. L'objectif est de faire comprendre à leurs clients comment « manger mieux ».

Quant on sait que, selon une récente étude menée par l’IFOP (2022), 8 français sur 10 sont sen-

sibles aux questions liées à l’alimentation, aux produits, à leur qualité nutritionnelle et à la diététique, il y a un sacré marché.



Pour tenter de capter ce public, la nouvelle application NUTRI+ nous donne accès aux conseils de nutritionnistes et diététiciens diplômés, à des recettes vidéos et à de vrais enseignements pour rééquilibrer son alimentation, perdre du poids ou encore prendre du muscle.



L’enjeu n’est pas seulement de faire son intéressant à la pause déjeuner, mais d'aider les gens, peu importe leurs moyens, à comprendre leurs repas et à adopter des habitudes alimentaires plus saines.

Les coachs disponibles sont tous certifiés et parfois même déjà connus sur Instagram comme @Victor.genty ou @naomi_grc2 qui contribuent au contenu. Nutri+ compte déjà 11 masterclass avec plus de 100 épisodes et interviews réalisés par des pros de la nutrition.



Normalement, vous trouverez forcément quelque chose qui vous correspond. Mais le plus important, c'est la constance. Nutri+ entend vous éviter l'effet yo-yo, si décourageant et si mauvais pour la santé en général. Si vous êtes du genre à arrêter aussi vite que vous vous étiez lancé, alors un conseiller personnalisé dans votre poche est certainement ce qu'il vous faut. C'est un complément parfait à un abonnement à Apple Fitness+ ou à la salle de sport de votre quartier.

Les prix de NUTRI+

Maintenant que vous savez que ce propose Nutri+, voici les tarifs avec une offre gratuite pour découvrir le service (et à retrouver sur le site) :

Gratuit 8.99€/mois 89.99€/an Offre découverte

1er épisode offert

Accès à la plateforme

Aperçu des contenus

Pas de CB, pas de pub Sans engagement

Toujours pas de pub

Accès intégral aux contenus

Service client Paiement comptant 1 an

Toujours pas de pub

Accès intégral aux contenus

Service client

L'application Nutri+ est disponible dès maintenant sur l'App Store, mais aussi le Play Store pour Android. Seul bémol, il manque une app pour Apple Watch.

Télécharger l'app gratuite NUTRI+