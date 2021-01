Trailer : Puzzle Quest 3 va débarquer en free-to-play

Après dix longues années de silence, Puzzle Quest revient sur le devant de la scène avec un 3ème épisode sur mobiles. Toujours dans le même style de gameplay, ce nouvel opus sera en revanche free-to-play, ce qui risque d'attirer pas mal de joueurs.

Puzzle Quest 3 : un jeu gratuit à venir ?

Après la sortie de Puzzle Quest 2 en 2010, voici Puzzle Quest 3, onze années plus tard. Ce match-3/RPG, toujours produit par les équipes d'Infinity Plus 2, nous dévoile une histoire fantastique basée autour d'une héroïne et qui se déroule 500 ans après les aventures du premier opus. Ce tout nouvel épisode que vous pourrez retrouver sur smartphone sera cette fois-ci free-to-play, à l'inverse de Puzzle Quest 2 qui était un jeu premium et donc payant. Le gameplay sera bien évidemment toujours dans le même ton avec un système d'attaques de monstres et autres étranges créatures.



Selon le créateur de la série et responsable créatif du projet Steve Fawkner, ce nouveau jeu comprendra le gameplay, l'histoire et la résolution de casse-tête pour lesquels la série est connue ainsi que «quelque chose d'inattendu qui plaira aux anciens et aux nouveaux fans».

Puzzle Quest 3 est attendu au cours de l'année et nul doute que les fans de la série n'hésiteront pas à se replonger dans l'aventure même 10 ans après.

Le trailer que vous pouvez contempler ci-dessous annonce également quelques cinématiques plutôt jolies et au goût du jour.