L’app Focos prend en charge le ProRaw des photos Portrait

Focos est un éditeur de photos populaire pour iOS qui apporte des outils avancés pour retoucher des images prises à l'aide du mode Portrait sur iPhone, ou carrément ajouter un effet bokeh sur des photos basiques.



L'application a été mise à jour cette semaine avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes, notamment la prise en charge du format Apple ProRAW - disponible pour les utilisateurs d'iPhone 12 Pro.

La version 2.4 de l'application ajoute la prise en charge des formats RAW et Apple ProRAW, qui sont essentiellement des photos prises sans compression, en conservant tous les détails sur la photo tels que les ombres, les lumières, etc. Focos peut désormais modifier les images brutes avec des options agissant précisément sur l'exposition, la température et les tonalités. Il est même possible de consulter les données Exif des images RAW.



L'écran d'accueil de l'application a été repensé pour faciliter la recherche de vos photos et dispose désormais d'un accès rapide à l'explorateur de fichiers - où vous pouvez parcourir les photos stockées dans l'application Fichiers, iCloud Drive ou toute autre application compatible. L'interface de l'application sur l'iPad a été peaufinée et certains bugs ont été corrigés avec cette mise à jour.



On note également la prise en charge des clichés jusqu’à 20 millions de pixels.



Comme nous l’avions déjà évoqué par le passé, Focos va au-delà de l'édition de photos de portrait puisque l'application utilise également l'IA pour créer une carte de profondeur artificielle pour toutes les photos. Il est ensuite possible d’ajuster l’ouverture, la mise au point et autre, même sur des iPhone qui n’ont pas le mode Portrait d’Apple.



Si vous aimez prendre des photos en mode Portrait, l'application vaut vraiment la peine d'être essayée.



Focus est disponible gratuitement sur l'App Store, mais certaines fonctionnalités nécessitent de payer un abonnement mensuel à 1,99€, un abonnement annuel à 8,99€ ou une licence à vie de 13,99€.



Télécharger l'app gratuite Focos