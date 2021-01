L’Apple Watch a sauvé une femme kidnappée au Texas

La police de Selma au Texas a déclaré que l'Apple Watch les a aidés à localiser une femme kidnappée. Comme rapporté par le média Fox San Antonio, la femme a utilisé son Apple Watch pour appeler à l'aide et la police a ainsi pu la suivre en géolocalisant la tocante.

Le rapport décrit la situation de l’événement qui s’est déroulé le 16 décembre dernier :

À leur arrivée, les policiers ont parlé à une fille qui leur a dit que sa mère avait été kidnappée. Elle a dit que sa mère et un certain Adalberto Longoria étaient à l'extérieur d'un appartement en train de se disputer quand la fille a entendu sa mère crier. La jeune fille a dit à la police qu'elle avait entendu les cris du parking, mais ne savait pas où elle avait été emmenée.



Environ 10 à 15 minutes plus tard, la femme a appelé la fille via sa montre mobile, lui disant que Longoria l'avait kidnappée et voulait lui faire du mal. Alors qu'elle parlait à sa mère, la montre mobile a été soudainement déconnectée.