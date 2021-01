Microsoft attaque le MacBook Pro avec une pub sur la Surface 7 Pro

Medhi Naitmazi

Microsoft intensifie ses efforts de marketing contre la gamme Mac d’Apple.



En effet, la société a publié une nouvelle publicité pour sa Surface Pro 7 sur YouTube, arguant qu'il s'agissait du «meilleur choix» par rapport au MacBook Pro d'Apple. Une tablette contre un ordinateur portable.

Est-ce vraiment un comparatif équitable ?

La vidéo compare la Surface Pro 7 directement avec le MacBook Pro, offrant ainsi une prise en main des deux appareils. Notamment, Microsoft dit qu'il s'agit du MacBook Pro 13 pouces à 1499€, mais vous pouvez clairement voir qu'il ne comporte pas de touche Echap physique. Cela signifie que le modèle montré dans la vidéo n'est pas le dernier MacBook Pro et qu'il est alimenté par Intel plutôt que par la puce Apple Silicon M1.



La vidéo montre que la Surface Pro 7 dispose d'un écran tactile complet, alors que le MacBook Pro ne dispose que d'une «petite barre» avec prise en charge tactile, en référence à la Touch Bar. Microsoft montre également que la Surface Pro 7 dispose d'un clavier amovible, alors que vous êtes simplement "coincé avec ce que vous avez" avec un MacBook Pro.



La description de la vidéo explique que la Surface Pro 7 offre la polyvalence «à la fois d'une tablette et d'un ordinateur portable».

Seule la Surface Pro 7 offre la polyvalence et la portabilité d'une tablette et d'un ordinateur portable. Avec des fonctionnalités telles que l'écran tactile, un clavier et un stylet amovibles, et une puissance suffisante pour exécuter vos applications préférées, vous pouvez travailler ou jouer de n'importe où. Microsoft Surface Pro 7 a tout ce dont vous avez besoin pour faire ce que vous aimez.

Enfin, la vidéo indique que la Surface Pro 7 est un «bien meilleur appareil de jeu» que le MacBook Pro et est plus abordable. La Surface Pro 7 dispose d'un écran de 12,3 pouces et commence à 750 $ avec les promotions actuelles - ou 1059€ en France. La configuration de base offre 128 Go de stockage et 4 Go de RAM. Le prix augmente à 2299,99 $ si vous voulez 1 To de stockage et 16 Go de RAM.



D'un autre côté, le MacBook Pro commence à 1299 $ - ou 1449€ en France - pour le processeur M1 d'Apple, 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage. Pour 2299 $, vous pouvez obtenir 2 To de stockage SSD et 16 Go de mémoire unifiée.



Mais Microsoft n’a pas comparé les performances avec ce modèle et aurait d’ailleurs dû comparer sa Surface avec l’iPad Pro et le Magic Keyboard pour être honnête.



Regardez la nouvelle vidéo de Microsoft ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires :