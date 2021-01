L'Apple TV 6 présentée fin 2021 avec Apple Arcade+ ?

Il y a 8 heures (Màj il y a 7 heures)

Medhi Naitmazi

1

La rumeur d'une nouvelle Apple TV refait surface par le biais de The Verifier. Selon le blog israélien, Apple préparerait bien une évolution de son boitier pour la fin 2021. Comme l'expliquaient Bloomberg ou le Nikkei, la petite boite noire seraient tournée vers le jeu vidéo avec une montée en gamme.

Publicité

L'Apple TV version Super Nintendo

Une nouveauté Apple attendue : l'Apple TV 6 sous tvOS 15

L'attente commence à être longue. L'Apple TV 4K, la dernière en date, a effet été introduite en 2017 avec une simple évolution de l'Apple TV 4 (renommée HD par la suite) grâce au passage de la puce A8 à la puce A10X. Ce changement permettait la gestion du flux vidéo en 4K HDR. L'Apple TV actuelle date donc finalement de 2015.



Pour plaire à ses (nombreux) fans, Apple travaillerait activement sur un nouveau modèle. Si la pandémie a ralenti les plans de la firme, l'Apple TV 6 (la sixième génération) serait doté d'une puce A12 (ou plus), de 3 ou 4 Go de RAM, d'un stockage doublé et d'une nouvelle télécommande.



Si nous savions déjà tout cela, celle qui doit arriver fin 2021 (voire début 2022 selon le déroulement de l'année en cours) aurait droit à son keynote. Comme pour l'Apple Watch et l'iPad, l'iPhone et le HomePod Mini ou les Mac M1, Apple prévoirait un évènement dédié pour l'Apple TV 2021 avec un nouveau produit et de nouveaux services vidéos. On y découvrira les nouveautés en termes de contenu, mais aussi tvOS 15 qui aura été présenté en version bêta en juin 2021. Les rumeurs parlent d'ailleurs d'un mode enfant, de l'app temps d’écran, de Siri amélioré et surtout d'améliorations sur Apple Arcade.

Une machine taillée pour d’Apple Arcade Plus ?

La plus grosse surprise de ce keynote de fin 2021 se nommerait en effet Apple Arcade+. Pour se démarquer du service payant actuel, il intègrerait un "+" comme de nombreux produits de la marque, mais surtout des jeux de type "console". The Verifier révèle que la société est en contact avancé avec des studios majeurs dans l'industrie et qui ont déjà produits des HITs sur PC, PlayStation et Xbox.



Ne pensez pas trouver ici des jeux comme FIFA 21, Gran Turismo 7 et autre Cyberpunk 2077, il s'agirait de jeux originaux comparable à ce qu'on a déjà sur le service de jeux en illimité comme Rayman Mini, mais en plus poussés. C'est assez dur à croire, surtout qu'Apple Arcade est déjà payant et plutôt apprécié avec des nouveautés chaque semaine. Segmenter l'offre serait compliqué du point de vue client.



Rappelons que le nombre d'abonnés au service n'est pas connu, et qu'Apple a toujours misé sur le long terme avec un catalogue évolutif plutôt que d'avoir quelques gros jeux ponctuels.