Apple Watch Series 7 : la surveillance de la glycémie comme principale nouveauté ?

Il y a 6 heures

Julien Russo

Il est évident que le succès de l'Apple Watch est essentiellement lié aux diverses fonctionnalités de santé. Si la grande nouveauté de la Series 6 a été la vérification de l'oxygène dans le sang, les ingénieurs d'Apple nous réservent une autre surprise pour la prochaine génération. La firme de Cupertino aurait décidé de proposer la surveillance de la glycémie à l'aide d'un tout nouveau capteur optique.

Surveillez votre glycémie grâce à l'Apple Watch

L'Apple Watch Series 7 devrait être dévoilé à la rentrée, pour la nouvelle génération de sa montre connectée, la firme de Cupertino a choisi de prolonger ses efforts dans le domaine de la santé. Apple souhaite que l'Apple Watch soit votre ange gardien dans bien des domaines !

Pour la prochaine fonctionnalité santé, l'entreprise se serait concentrée dans la surveillance de votre glycémie. Plusieurs brevets autour de ce type de mesure ont été acquis récemment par Apple, la firme travaillerait sur un système capable de détecter votre taux de glycémie, directement à travers votre peau, sans aucun implant ou autre accessoire.



Avec cette nouveauté, Apple souhaite répondre présent à l'un des problèmes majeurs dans notre société : la consommation de sucre. Au quotidien nous consommons des produits à base de sucre dès le matin au petit déjeuner, le midi, l'après-midi ou encore au dîner le soir. S'il est conseillé de ne pas dépasser un taux de glycémie de 1,26 g/l, certains le dépassent largement sans s'en rendre compte !

Avec l'Apple Watch, vous pourrez avoir une visibilité instantanée à n'importe quel moment de la journée et vous pourrez adapter votre alimentation et votre consommation de boisson en fonction des indications de votre montre connectée.

Cette idée de proposer une telle fonctionnalité ne serait pas nouvelle dans les esprits de l'Apple Park. En effet, la firme de Cupertino souhaiterait apporter cette nouveauté santé avant son concurrent Samsung. Une autre rumeur affirme elle aussi (depuis quelques semaines) que le géant sud-coréen serait aussi sur le point de proposer la surveillance de la glycémie pour sa Galaxy Watch 4.

La surveillance de la glycémie, comment ça fonctionne ?

Officiellement, il n'y a pas d'informations sur le procédé que proposeraient Apple et Samsung. Cependant, quand on regarde la concurrence, on peut apercevoir qu'une startup japonaise du nom de Quantum Opérations a déjà finalisé ses travaux en ce qui concerne la surveillance de la glycémie. Quantum a présenté au CES 2021, une montre connectée avec un capteur de mesure de glycémie, dans les démonstrations qu'a effectué la startup, en seulement 20 secondes l'utilisateur pouvait obtenir le taux de glycémie dans son sang. Là aussi, pas besoin d'implant, tout s'est réalisé au poignet directement au contact de la peau !

Si Apple vient à proposer la mesure de la glycémie avec son Apple Watch Series 7, les ventes pourraient très rapidement exploser puisque cela viendrait toucher une géante catégorie de personnes : les diabétiques.



