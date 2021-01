Netflix offre l'audio "qualité studio" sur les smartphones Android... mais pas iOS !

Un détail important sera requis pour accéder à cette nouvelle qualité audio, c'est qu'il faudra posséder une connexion cellulaire ou Wi-Fi stable et avec un débit descendant correct (aucun minimum n'a été communiqué). Netflix a aussi introduit avec la nouvelle version de son app, un meilleur contrôle du niveau audio. L'app va désormais mieux gérer les variations brutales de volumes qu'on rencontre régulièrement dans les films d'actions ou de science-fiction ! Une chose est sûre c'est que les utilisateurs Apple ne sont pas en restes puisqu'ils vont bientôt pouvoir obtenir le Spatial Audio avec minimum un iPhone 7, iPad Air 3, iPad 6, iPad mini 5, ou iPad Pro. Il vous faudra des AirPods Pro ou l'AirPods Max pour lire les contenus en Spatial Audio. La disponibilité de la qualité studio est encore inconnue sur iOS. Netflix pourrait prochainement faire une annonce à ce sujet, puisqu'on ne voit pas pourquoi le service de streaming priverait les utilisateurs iOS d'une telle nouveauté.

Dans une quête constante de l'amélioration de ses services et de ses contenus, Netflix a décidé de lancer (de façon progressive) la qualité studio pour plusieurs de ses films et séries. Dès maintenant, les utilisateurs ayant au minimum Android 9 Pie peuvent profiter de l'audio en xHE-AAC (Extended HE-ACC avec MPEG-D DRC). Avec ce nouveau format audio, la qualité de vos programmes va devenir spectaculaire pour vous apporter une immersion hors du commun. Pour vivre pleinement cette nouvelle expérience, il est bien évidemment conseillé de passer par un casque (ou des écouteurs).

