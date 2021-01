TikTok bloque l'accès à certains utilisateurs en Italie après un drame

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

TikTok est au cœur d'un début de scandale à cause d'une affaire survenue il y a quelques jours en Italie. Une fillette de l'âge de 10 ans vivant à Palerme a été retrouvée morte dans sa salle de bain à la suite d'un "jeu" qui a mal tourné avec ses amis en live sur TikTok.

TikTok restreint l'accès aux comptes non justifiés en Italie à cause du jeu du foulard

C'est une triste nouvelle qui nous vient d'Italie et elle concerne indirectement TikTok. Une petite fille de l'âge de 10 ans est morte ce vendredi 23 janvierv 2021 en "jouant" au très connu "jeu du foulard". Ce "jeu" qui consiste à s'étouffer/s'étrangler jusqu'à perdre le maximum d'oxygène pour "ressentir un effet au niveau du cerveau" est malheureusement connu depuis des années. Le problème supplémentaire dans cette affaire c'est que cet affreux évènement est survenu en direct live sur TikTok.



C'est donc à la suite de ce drame que l'Italie a immédiatement réagit. Les autorités italiennes qui gèrent la protection des données dans le pays ont immédiatement ordonnées au réseau social de bloquer les comptes TikTok dont l'âge ne pouvait pas être prouvé, qui pour rappel, doit être d'au minimum 13 ans.

Voilà une triste histoire qui fait tâche pour le réseau social préféré du jeune public et qui méritera surement une enquête plus approfondie étant donné l'âge de la victime qui n'avait donc rien à faire sur cette plateforme mais à qui on a visiblement laissé l'accès.



Cette nouvelle a énormément fait parler ce week end au niveau du gouvernement italien qui souhaite un encadrement plus strict sur les réseaux sociaux. Dommage que l'histoire se répète à travers les époques et qu'il faille souvent attendre un drame de cette ampleur pour que de vraies décisions soient prises.



