Tim Cook passera devant le Parlement Européen en février

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

La concurrence dans l'high-tech et l'industrie de la technologie est dans les sujets chauds du moment, et ce, depuis plusieurs mois. Pointés du doigt par de nombreux acteurs du milieu, Apple, Google, Amazon et Facebook doivent prouver leur volonté de changement et défendre leur position dans le monde entier.



Le prochain en date ? Un passage devant le Parlement européen le 1er février prochain pour étudier la possible mise en place de propositions pour optimiser ce point important.

Publicité

Le Parlement européen écoutera Tim Cook le 1er février

Cet événement contribuera à préparer les membres du Parlement européen aux discussions à venir sur une nouvelle réglementation potentielle pour le secteur numérique. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons préciser que cette invitation est réservée aux PDG.

Le 1er février, nous retrouverons donc des personnalités provenant de chez Google, Amazon et Facebook lors d'une entrevue avec le Parlement européen. Apple n'est pas en reste, puisque Tim Cook lui-même sera entendu à cette date "pour en savoir plus sur leurs modèles commerciaux actuels et leurs futurs concepts face aux défis de la modification des conditions du marché".



Margrethe Vestager, cheffe de la lutte antitrust de l'Union européenne, souhaite mettre en place de nouvelles règles strictes autour de la concurrence.



Source