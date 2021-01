Comment les diabétiques mesureront le glucose avec l'Apple Watch 7

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

1

Hier, nous vous annoncions que la principale nouveauté de l'Apple Watch Series 7 pourrait être la surveillance de la glycémie, ce qui mettrait une nouvelle fois l'accessoire loin devant ses concurrents. Il faut dire qu'Apple fait appel à diverses fonctionnalités autour de la santé et du sport pour attirer de nouveaux clients : activités, rythme cardiaque, ECG ou encore oxygène sanguin, la montre regorge de possibilités.



Concernant le prochain ajout, nous en savons un peu plus sur comment Apple pourrait faire pour mesurer le glucose et comment les diabétiques seront avertis. Une belle façon de révolutionner la méthode actuelle, qui nécessite un échantillon de sang par piqûre.

Publicité

Voici comment Apple pourrait mesurer le taux de glycémie

Nos confrères de 9To5Mac se sont ainsi penchés sur la future fonctionnalité de l'Apple Watch Series 7 et la possibilité d'avoir accès à une surveillance de la glycémie. Jusqu'à présent, pour ce faire, les diabétiques utilisaient un dispositif à piqûre pour prélever une goutte de sang et la transférer sur une bandelette réactive. Une méthode douloureuse et souvent maladroite.



Une forme de mesure non invasive en développement cherche à se servir du lambeau de peau entre le pouce et l'index, utilisant des ondes radio de faible puissance à travers une section du corps humain. Seulement, on parle de peau fine, ce qui n'est pas le cas pour l'Apple Watch qui réside sur notre poignée.



La réponse pourrait être trouvée au sein d'un article de Nature qui met en avant une étiquette de peau - un peu comme une RFID (radio-identification). Cet article rapporte un capteur non invasif très sensible pour la surveillance de la glycémie en temps réel à partir du liquide interstitiel. En voici un extrait :

La structure comprend un capteur d'étiquette sans puce qui peut être collé sur la peau du patient et un lecteur, qui peut être intégré dans une montre intelligente. Le capteur d'étiquette est alimenté par le couplage électromagnétique établi entre l'étiquette et le lecteur et sa réponse en fréquence est réfléchie sur le spectre du lecteur de la même manière.



Le capteur d'étiquette ne consomme aucune énergie car il n'y a pas besoin d'un circuit de lecture ou de communication actif.



L’élément sensible lui-même n’est qu’une trace métallique qui pourrait être simplement collée sur la peau du patient et qui peut être remplacée à un coût extrêmement bas.